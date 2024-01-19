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地產
2024-01-19 12:37:07

去年11月中原城市租金回報率突破3厘 創近7年新高 中原：今年首季企穩此水平｜樓市數據

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去年11月中原城市租金回報率突破3厘 創近7年新高 中原：今年首季企穩此水平｜樓市數據

楊明儀稱，短期租金於高位反覆爭持，而樓價跌幅有機會收窄，相信2024年首季CRI回報率可以於3厘企穩。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去11CRI回報率最新報3.01，按月升0.06個百分點，創83個月7年新高，重上201612月時水平。受惠用家剛性需求支持，去年第四季租金高位企穩，但同期樓價顯著下調，CRI回報率進一步攀升至3厘水平，並連升8個月共0.48個百分點。展望短期租金於高位反覆爭持，而樓價跌幅有機會收窄，相信2024年首季CRI回報率可以於3厘企穩。

去年11月中原城市租金回報率突破3厘 創近7年新高 今年首季企穩此水平｜樓市數據

自2022年9月起，H按息已經連續15個月高於回報率。

H按息與回報率差距有望收窄

11H按息高企於4.125，同期租金回報率低H按息1.115厘，兩者差距仍然維持達1厘以上。自20229月起，H按息已經連續15個月高於回報率。但利率開始有見頂跡象，而且預期年內將會減息，H按息與回報率差距有望逐步收窄。

11月份CRI_Mass回報率報3.16，按月升0.08個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.14，按月升0.09個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升8個月，分別累升0.520.53個百分點，兼齊創逾7年新高。CRI(大型單位)回報率報2.40，按月跌0.03個百分點，連升4個月後回軟，仍為逾6年半次高水平。

去年11月中原城市租金回報率突破3厘 創近7年新高 今年首季企穩此水平｜樓市數據

四區回報率走勢繼續向上，全部已升穿3厘水平。

四區回報率齊穿3厘 九龍表現標青

四區回報率走勢繼續向上，全部已升穿3厘水平。港島CRI_Mass回報率報3.05，按月升0.13個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.25，按月升0.07個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.16%，按月升0.02個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.16%，按月升0.10個百分點。

逾半成分屋苑租金回報超3

138成分屋苑中，11月份租金回報達3厘或以上的屋苑有78個，佔到57%，比10月份增加16個。回報較高的成份屋苑計，港島方面，南豐新村4.13、嘉薈軒3.74、嘉輝花園3.74。九龍方面，黃埔新村4.03、黃埔花園3.90、得寶花園3.80。新界東方面，河畔花園4.02、大埔中心3.89、沙田中心3.85。新界西方面，美景花園3.85、荃威花園3.83、珀麗灣3.40、青怡花園3.40

主要屋苑回報方面，康怡花園3.20，太古城3.02，海怡半島2.89，美孚新村3.70，新都城3.30，麗港城3.21，沙田第一城3.72，名城2.89，迎海2.82，嘉湖山莊3.21，映灣園3.20Yoho Town 3.03

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。(18)的數字，是反映11月份的私人住宅租金回報率走勢。

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