去年11月中原城市租金回報率突破3厘 創近7年新高 中原：今年首季企穩此水平｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年11月CRI回報率最新報3.01厘，按月升0.06個百分點，創83個月、近7年新高，重上2016年12月時水平。受惠用家剛性需求支持，去年第四季租金高位企穩，但同期樓價顯著下調，CRI回報率進一步攀升至3厘水平，並連升8個月共0.48個百分點。展望短期租金於高位反覆爭持，而樓價跌幅有機會收窄，相信2024年首季CRI回報率可以於3厘企穩。

自2022年9月起，H按息已經連續15個月高於回報率。

去年11月份CRI_Mass回報率報3.16厘，按月升0.08個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.14厘，按月升0.09個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升8個月，分別累升0.52及0.53個百分點，兼齊創逾7年新高。CRI(大型單位)回報率報2.40厘，按月跌0.03個百分點，連升4個月後回軟，仍為逾6年半次高水平。

去年11月H按息高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息1.115厘，兩者差距仍然維持達1厘以上。自2022年9月起，H按息已經連續15個月高於回報率。但利率開始有見頂跡象，而且預期年內將會減息，H按息與回報率差距有望逐步收窄。

逾半成分 屋苑 租金回報超3 厘

在138個成分屋苑中，11月份租金回報達3厘或以上的屋苑有78個，佔到57%，比10月份增加16個。回報較高的成份屋苑計，港島方面，南豐新村報4.13厘、嘉薈軒報3.74厘、嘉輝花園報3.74厘。九龍方面，黃埔新村報4.03厘、黃埔花園報3.90厘、得寶花園報3.80厘。新界東方面，河畔花園報4.02厘、大埔中心報3.89厘、沙田中心報3.85厘。新界西方面，美景花園報3.85厘、荃威花園報3.83厘、珀麗灣報3.40厘、青怡花園報3.40厘。

主要屋苑回報方面，康怡花園3.20厘，太古城3.02厘，海怡半島2.89厘，美孚新村3.70厘，新都城3.30厘，麗港城3.21厘，沙田第一城3.72厘，名城2.89厘，迎海2.82厘，嘉湖山莊3.21厘，映灣園3.20厘，Yoho Town 3.03厘。

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。昨日(18日)公布的數字，是反映去年11月份的私人住宅租金回報率走勢。

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