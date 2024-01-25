熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-25 11:18:01

去年11月私宅落成按月增近6倍 僅1項目動工｜樓市數據

分享：
去年11月私宅落成按月增近6倍 僅1項目動工｜樓市數據

去年11月份全港共有7個項目，合共3,238個私人住宅單位落成，較10月份的480伙增加逾5.7倍。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在未有大型項目動工下，私宅動工量持續低企，根據屋宇署近日發表的最新數據，去年11月份全港只有1個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），項目為大角咀橡樹街8995號及埃華街15號，涉及122伙；11月份私宅動工量按月減少約2%，是去年第四低的單月。另外，屋宇署同時修訂8月份及10月份的動工數字，兩月分別由之前公布的「零動工」，更新為分別有93伙及125伙私宅動工。修訂後年首11個月的累積動工量為9,031伙，較前年同期的8,247伙增加9.5%

去年11月私宅落成按月增近6倍 僅1項目動工｜樓市數據

去年首11個月共有48個項目、涉及13,808伙私宅落成，佔差估署全年預測量約69%，較前年同期的20,108伙減少31%。

去年11月共7個私宅項目落成

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，11月份全港共有7個項目，合共3,238個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較10月份的480伙增加逾5.7倍，創22個單月新高；而年首11個月共有48個項目、涉及13,808伙私宅落成，佔差估署全年預測量約69%，較年同期的20,108伙減少31%

根據資料顯示，去年11月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德承豐道19號，涉及1,590伙；其次為藍田「KOKO HILLS」的第3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」，共涉836伙；至於，油塘「蔚藍東岸」(688)、深水埗「佳悅」(115)、西半山「MOUNT POKFULAM(7)、沙田大埔公路–沙田嶺段(DD187 LOT525 S.B.) (1)及沙田嶺段(DD187 LOT525 R.P.) (1)亦於期內竣工。

去年11月私宅落成按月增近6倍 僅1項目動工｜樓市數據

去年11月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德承豐道19號，涉及1,590伙。（資料圖片）

去年首11月九龍落成量佔比逾半

按地區劃分，年首11個月九龍區共有20個項目、合共6,937個單位落成，佔整體比例約50.2%；新界區共有17個項目落成，涉及單位總數6,040伙，佔同期整體私宅落成量近43.8%；港島區則有11個項目落成，涉及單位總數831伙，佔整體私宅落成量約6.0%

陳海潮指出，部分大型項目包括屯門「NOVO LAND」第2A(929)、第2B(729)及「凱和山」(698)或有機會於2023年底取得入伙紙，加上其他中小型項目，估計2023年全年落成量約1.55萬至1.6萬伙水平。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受