去年11月私宅落成按月增近6倍 僅1項目動工｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在未有大型項目動工下，私宅動工量持續低企，根據屋宇署近日發表的最新數據，去年11月份全港只有1個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），項目為大角咀橡樹街89至95號及埃華街1至5號，涉及122伙；11月份私宅動工量按月減少約2%，是去年第四低的單月。另外，屋宇署同時修訂8月份及10月份的動工數字，兩月分別由之前公布的「零動工」，更新為分別有93伙及125伙私宅動工。修訂後去年首11個月的累積動工量為9,031伙，較前年同期的8,247伙增加9.5%。

去年 11 月共 7 個私宅項目落成

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，去年11月份全港共有7個項目，合共3,238個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較10月份的480伙增加逾5.7倍，創22個單月新高；而去年首11個月共有48個項目、涉及13,808伙私宅落成，佔差估署全年預測量約69%，較前年同期的20,108伙減少31%。

根據資料顯示，去年11月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德承豐道19號，涉及1,590伙；其次為藍田「KOKO HILLS」的第3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」，共涉836伙；至於，油塘「蔚藍東岸」(688伙)、深水埗「佳悅」(115伙)、西半山「MOUNT POKFULAM」(7伙)、沙田大埔公路–沙田嶺段(DD187 LOT525 S.B.) (1伙)及沙田嶺段(DD187 LOT525 R.P.) (1伙)亦於期內竣工。