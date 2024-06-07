參考市價｜兩房單位佔近半 NOVO LAND 3B期下周出擊

陳漢麟續指，首張價單盡量涵蓋開放式至三房間隔，集團素來按市況及項目自身條件定價，「NOVO LAND」第3B期將以市價推售，並透露會推出嶄新及優化的付款方式吸客。項目提供111個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約11個月。

涉769伙 開放式最細232方呎

「NOVO LAND」第3B期昨上載售樓說明書，提供769伙，實用面積232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位，設2座住宅大樓，其中第2座細分相連的A、B兩翼。第1座標準樓層每層設12伙及3部升降機。第2A座及第2B座標準樓層每層分別設10伙及8伙，各設3部升降機。

戶型分布方面，約73%屬兩房或以下單位；兩房設360伙或約47%，實用面積400至472方呎。一房則提供173伙，實用面積292至303方呎；開放式單位僅28伙，實用面積232至253方呎。三房單位170伙，實用面積512至908方呎，涵蓋6種戶型。另設38伙特色單位，實用面積232至1,390方呎。