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地產
2024-03-18 18:50:00

又一居罕放特色戶 連400多呎花園 靜中帶旺｜有樓睇

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長方形開則大廳，非常四正見使。

長方形開則大廳，非常四正見使。

九龍塘又一居位於傳統豪宅地段，屬區內中密度屋苑，向以環境清靜、交通及生活配套便利見稱，屋苑亦提供特色戶型單位，惟放盤量一向不多，新近有一伙地下連花園特色戶放盤，座向東南，附帶企理裝修，屬於優質盤，加上罕放，吸引度自然更高。

附設約442呎花園 清幽小綠洲

上述放盤為又一居 9座低層A室，實用面積566方呎，原為三房，現為兩房連套房間隔，花園面積則約有442方呎，活動空間非常充足，加上周邊有不少樹林，猶如市區中的小小綠洲，感覺舒適清幽。單位現叫價1,300萬元，平均實用呎價22,968元。另外，又一居其中一個賣點是實用性高，有81%實用率，加上單位為改則兩房間隔，配以長方形大廳，空間更顯闊落見使；如新買家有需要，亦可還原為三房間隔。

大廳空間十分闊落。 大門沒有多餘的玄關位，幾乎用盡每一吋空間。 花園被不少樹林植物包圍，感覺舒適清幽。 花園被不少樹林植物包圍，感覺舒適清幽。 主人套房間隔四正。 單位為兩房連套房間隔。 廚房配套企理新淨。 單位設有兩個浴室，裝修企理。 又一居屬中密度住宅屋苑，位置鄰近九龍塘鐵路交匯站及又一城，名副其實靜中帶旺。(資料圖片) 單位原則平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：又一居
地址：九龍塘又一居道7
發展商：信置、會德豐
樓齡：31
放盤單位：9座低層A (物業編號：MKE765)
叫價：1,300萬元 (參考市值租金：約3.3萬元)
實用面積：566方呎 / @22,968
建築面積：703方呎 / @18,492
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/4age3cl
查詢電話：6700 1002 (中原地產九龍豪宅九龍塘伯爵街分行 蘇先生)

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