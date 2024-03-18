又一居罕放特色戶 連400多呎花園 靜中帶旺｜有樓睇

九龍塘又一居位於傳統豪宅地段，屬區內中密度屋苑，向以環境清靜、交通及生活配套便利見稱，屋苑亦提供特色戶型單位，惟放盤量一向不多，新近有一伙地下連花園特色戶放盤，座向東南，附帶企理裝修，屬於優質盤，加上罕放，吸引度自然更高。

附設約 442 呎花園 清幽小綠洲

上述放盤為又一居 9座低層A室，實用面積566方呎，原為三房，現為兩房連套房間隔，花園面積則約有442方呎，活動空間非常充足，加上周邊有不少樹林，猶如市區中的小小綠洲，感覺舒適清幽。單位現叫價1,300萬元，平均實用呎價22,968元。另外，又一居其中一個賣點是實用性高，有81%實用率，加上單位為改則兩房間隔，配以長方形大廳，空間更顯闊落見使；如新買家有需要，亦可還原為三房間隔。