又減息！ 二手添動力 十大屋苑交投回升

本港銀行上周跟隨美國再度減息，刺激二手交投氣氛向好。據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日共錄8宗成交，較上周多1宗或升14.3%，太古城錄得2宗買賣表現最活躍；而「捧蛋」屋苑回落至3個，為康怡花園、麗港城及新都城。 周末共8成交 太古城佔兩位 中原趙鴻運稱，太古城泰山閣中層H室兩房，實用面積596方呎，向西，望闊內園景，擁雅致裝修。原開價900萬元，累減105萬元，以795萬元售出，呎價13,339元。原業主於2014年以732萬元入市，持貨約10年，現轉售帳面賺63萬元或約8.6%。

陳永傑：議價空間略見收窄 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息步伐理想，直接減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟議價空間略見收窄，買賣雙方需時傾價，相信二手交投會進一步加快。 另據利嘉閣地產統計，過去周末十大指標屋苑錄8宗成交，按周增2宗或約33%。 該行總裁廖偉強指，現時一手及二手市場仍持拉鋸狀態，相信隨著美國減息勢頭持續，更多買家選擇入市，二手樓價將止跌回穩，甚至溫和上升，但受聖誕假期等因素影響，料今季整體一、二手成交仍以平穩為主，不會出現爆發性增長。

PARK SEASONS獲大手客掃3伙一房 一手方面，會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨展開新一輪銷售，單日沽出10伙，包括7伙一房及3伙兩房，當中有1組大手客購入3伙一房單位，涉資約1,395.7萬元。 發展商指，買家以將軍澳、九龍東年輕分支家庭客為主，看好本港銀行跟隨美國再度減息兼減息周期有望持續，供樓成本減輕而加快入市。「SEASONS」系列迄今累售929伙，套現近58億元。 另外，泛海集團(129)旗下洪水橋「滙都I」於過去周末錄得10宗成交，涉資逾4,580萬元。單位成交價由約440.08萬至546.84萬元，成交呎價由10,002至12,233元。