反應理想｜University Hill收萬票 超購51倍

新盤市場反應熱烈，新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期將於周四次輪推售216伙，昨截收逾1萬個購樓意向登記，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍。發展商把握勢頭昨推出項目第2B期，最快周末上載售樓說明書，短期內開價。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙。標準分層單位間隔涵蓋開放式至三房，設有10種戶型，實用面積約210至770方呎。當中兩房戶佔標準分層整體約62%，面積約400至470方呎，涉及3種戶型。

至於開放式至一房佔標準分層整體約25%，開放式戶面積約210至220方呎，而一房戶面積約290至380方呎，提供2種戶型。三房戶涉及4種戶型，面積約520至770方呎。

胡致遠：2B期絕對有提價空間

胡致遠指，由於接收項目第2A期購樓意向登記期間，收到不少準買家對2B期的查詢，故加快2B期的銷售步伐。他透露，2B期的樓書進度理想，期望可於周末上載，短期內公布首張價單，單位定價會參考2A期的造價，而今期坐向及景觀具有優勢，故絕對有提價的空間。

雨後周六開賣75伙 另設招標

另外，星星地產旗下元朗雨後昨上載最新銷售安排，敲定周六推售76伙，當中75伙以先到先得形式發售；同日另有1伙招標，為全盤面積最大的26樓D室，實用面積909方呎，三房套連儲物室間隔，外連109方呎平台及803方呎天台，今年7月31日截標。

128 WATERLOO送家居禮券

市區現樓新盤增優惠吸客，由萊蒙國際(3688)與俊和合作的何文田128 WATERLOO將上載全新價單，為指定6伙提供家居禮券優惠，價值40萬元。此外，發展商特意打造全新水晶廚房現樓示範單位，為18樓G單位，實用面積534方呎，設計師特意將開放式廚房打造成「水晶廚房」，即採用玻璃及趟門作間隔。該盤開售迄今累沽54伙，佔可供銷售單位逾80%，連同車位銷售共套現逾12億元，平均呎價逾3萬元。

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