反應踴躍｜YOHO Hub II次輪超額逾41倍

YOHO Hub II上周六首輪開售210伙，不足7小時已沽清。(資料圖片)

鐵路新盤續於周末出擊！新鴻基地產(016)港鐵元朗站「The YOHO Hub II」明日次輪推售213伙，昨晚8時截票，據市場初步估算，共收逾9,000票，超額認購逾41倍，反應持續踴躍，今日進行抽籤。同區另一新盤星星地產旗下「雨後」昨更新多張價單，將12伙加價0.75%至3%，下周一生效。

「The YOHO Hub II」上周六首輪開售210伙，不足7小時已沽清。明日次輪發售單位涵蓋107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484至18,843元，折實平均呎價15,640元。入場單位為8座3樓B室兩房，實用面積436方呎，折實價663.57萬元，折實呎價約15,219元。

銷售當日安排A、B兩組揀樓，A組須購買1伙面積600方呎或以上單位，或2至4伙指定單位；而B組須購買1至2伙。