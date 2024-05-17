反應踴躍｜YOHO Hub II次輪超額逾41倍

鐵路新盤續於周末出擊！新鴻基地產(016)港鐵元朗站「The YOHO Hub II」明日次輪推售213伙，昨晚8時截票，據市場初步估算，共收逾9,000票，超額認購逾41倍，反應持續踴躍，今日進行抽籤。同區另一新盤星星地產旗下「雨後」昨更新多張價單，將12伙加價0.75%至3%，下周一生效。
「The YOHO Hub II」上周六首輪開售210伙，不足7小時已沽清。明日次輪發售單位涵蓋107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484至18,843元，折實平均呎價15,640元。入場單位為8座3樓B室兩房，實用面積436方呎，折實價663.57萬元，折實呎價約15,219元。
銷售當日安排A、B兩組揀樓，A組須購買1伙面積600方呎或以上單位，或2至4伙指定單位；而B組須購買1至2伙。
雨後近八成單位已沽
「雨後」最新將所有10樓或以下的低層單位，加價0.75%至3%，涉及12伙；其中9樓J室，三房間隔，實用面積592方呎，價單原定價900.25萬元，現上調至927.26萬元，加價27萬元或約3%。主席及首席執行官陳文輝稱，樓市氣氛明顯改善，項目迄今累沽258伙，佔全盤近八成，套現逾15.5億元。是次提價單位加幅仍屬溫和，相信餘下單位將會陸續於短期內調整售價及優惠。
蔚藍東岸開放全新現樓示位
五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」亦有新部署，新設3個海景樓王示範單位，即日起開放予公眾參觀。營銷及市務總監黃少鴻指，項目迄今累售422伙，平均成交呎價約2萬元，套現逾37億元，正考慮新增付款辦法。他稱，集團一直以惜售方式推出1座及2座樓王單位招標發售，相信開放全新現樓示範單位後，項目可刷新成交價及呎價紀錄。
天瀧四房3730萬標售 呎價3.18萬
由恒基地產(012)等六大發展商合作的啟德「天瀧」昨招標售出2座5樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，成交價3,730.14萬元，呎價31,800元。全盤迄今累沽60伙，套現逾25.7億元。