古蹟豪宅JESSVILLE今年連沽11伙 本地客斥8000萬掃3伙｜薄扶林豪宅

豪宅有價有市，由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」今年暫沽出11伙，吸金逾2.88億元；中原地產於過去兩星期內成功促成8宗Jessville Tower成交，涉資逾2.09億元。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，其中一宗大手交易，有本地買家斥資近8,000萬元購入3伙，按市值租金約7.5萬元計，預計租金回報率可達逾3厘。現時市場對於傳統豪宅地段需求殷切，加上樓市回穩及股票市場表現向好，相信本港豪宅將持續受到追捧。
普通話買家佔逾七成
李巍續指，近日項目繼續接獲大量準買家查詢，周末已錄60至80組參觀預約，估計未來成交量將進一步攀升。整個Jessville項目至今累沽13伙，總成交金額逾5.67億元，當中普通話拼音買家佔逾七成。
「JESSVILLE」位於薄扶林道128號，由一座樓高20層的Jessville大廈(Jessville Tower)，以及一座樓高2層的Jessville大宅(Jessville Manor)組成，提供32伙。單位實用面積介乎1,358至2,960方呎，包括15伙三房及17伙四房。Jessville Tower涉及28伙，單位實用面積介乎1,358及1,431方呎，最細單位為1樓B室，實用面積1,358方呎，四房間隔。該盤提供33個住客停車位，以及2個電單車位。