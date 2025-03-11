古蹟豪宅JESSVILLE今年連沽11伙 本地客斥8000萬掃3伙｜薄扶林豪宅

豪宅有價有市，由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」今年暫沽出11伙，吸金逾2.88億元；中原地產於過去兩星期內成功促成8宗Jessville Tower成交，涉資逾2.09億元。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，其中一宗大手交易，有本地買家斥資近8,000萬元購入3伙，按市值租金約7.5萬元計，預計租金回報率可達逾3厘。現時市場對於傳統豪宅地段需求殷切，加上樓市回穩及股票市場表現向好，相信本港豪宅將持續受到追捧。