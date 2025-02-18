古蹟豪宅JESSVILLE推一伙四房周五招標發售 面積逾1400呎｜薄扶林豪宅

豪宅市況向好，發展商加快推售。由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」日前上載銷售安排，推出1伙四房大宅將於本周五(21日)以招標形式發售，單位為Jessville Tower 4樓A室，實用面積1,431方呎，招標時間由當日上午10時至下午1時。

據成交紀錄冊顯示，項目自去年開售以來累積沽出Jessville Tower兩個單位以及樓高2層的整座大宅Jessville Manor，套現逾2.78億元。當中Jessville Manor大宅於1931年落成，是一座超過90年歷史的三級歷史住宅建築，翻新後以2.07億元售予恒基地產(012)創辦人「四叔」李兆基的女婿鄭啟文。