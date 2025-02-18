古蹟豪宅JESSVILLE推一伙四房周五招標發售 面積逾1400呎｜薄扶林豪宅

豪宅市況向好，發展商加快推售。由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道128號的「JESSVILLE」日前上載銷售安排，推出1伙四房大宅將於本周五(21日)以招標形式發售，單位為Jessville Tower 4樓A室，實用面積1,431方呎，招標時間由當日上午10時至下午1時。
據成交紀錄冊顯示，項目自去年開售以來累積沽出Jessville Tower兩個單位以及樓高2層的整座大宅Jessville Manor，套現逾2.78億元。當中Jessville Manor大宅於1931年落成，是一座超過90年歷史的三級歷史住宅建築，翻新後以2.07億元售予恒基地產(012)創辦人「四叔」李兆基的女婿鄭啟文。
「JESSVILLE」位於薄扶林道128號，由一座樓高20層的Jessville大廈(Jessville Tower)，以及一座樓高2層的Jessville大宅(Jessville Manor)組成，提供32伙。單位實用面積介乎1,358至2,960方呎，包括15伙三房及17伙四房。Jessville Tower涉及28伙，單位實用面積介乎1,358及1,431方呎，最細單位為1樓B室，實用面積1,358方呎，四房間隔。該盤提供33個住客停車位，以及2個電單車位。