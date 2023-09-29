各出奇謀｜商場看好黃金周人財兩旺

啟德首個大型商場正式開幕，佔地達70萬方呎、南豐集團旗下AIRSIDE昨日起試業，涉及七成商戶已營業。中港全面通關後首個「十一黃金周」將至，適逢中秋節，加上政府推動「夜經濟」，發展商各出奇謀為旗下商場谷生意及吸客，對黃金周市道抱樂觀預期。

總佔地共190萬方呎的AIRSIDE，樓高47層的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積達70萬方呎。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，目前商場出租率約九成，料最快明年首季正式開業；正與兩客戶洽租寫字樓，若然落實承租，出租率將增至近五成。他透露，整個AIRSIDE項目總投資額約320億元，與集團預期相若，滿意現時的出租率及租金水平。

許謙讓指，集團旗下商場支持夜經濟政策，正與個別商戶商討有關細節。另安排穿梭巴士由郵輪碼頭等地方往來AIRSIDE，料「十一黃金周」可帶動人流及生意額。他預期，今年整體租金水平走勢將會持平，最快明年第一季才開始回升。