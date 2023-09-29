各出奇謀｜商場看好黃金周人財兩旺

啟德首個大型商場正式開幕，佔地達70萬方呎、南豐集團旗下AIRSIDE昨日起試業，涉及七成商戶已營業。中港全面通關後首個「十一黃金周」將至，適逢中秋節，加上政府推動「夜經濟」，發展商各出奇謀為旗下商場谷生意及吸客，對黃金周市道抱樂觀預期。
總佔地共190萬方呎的AIRSIDE，樓高47層的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積達70萬方呎。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，目前商場出租率約九成，料最快明年首季正式開業；正與兩客戶洽租寫字樓，若然落實承租，出租率將增至近五成。他透露，整個AIRSIDE項目總投資額約320億元，與集團預期相若，滿意現時的出租率及租金水平。
許謙讓指，集團旗下商場支持夜經濟政策，正與個別商戶商討有關細節。另安排穿梭巴士由郵輪碼頭等地方往來AIRSIDE，料「十一黃金周」可帶動人流及生意額。他預期，今年整體租金水平走勢將會持平，最快明年第一季才開始回升。
AlipayHK夥信和進行數碼升級
AlipayHK與信和集團昨宣布，AlipayHK將配合信和旗下多間商場及物業進行全方位數碼升級，螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩指，AlipayHK積分獎賞的商場會員計劃獲信和跨商場獎賞計劃S REWARDS加盟，有助吸引更多客流，帶動商場生意。
信和集團資產管理董事蔡碧林稱，聯合AlipayHK及內地支付寶為用戶推出多項優惠，認為夜經濟對零售市場有正面刺激作用，地產商亦會跟隨配合。她指，集團旗下商場首三季生意額按年增兩成，個別商場租金亦錄約5%至10%的升幅，整體出租率平均達九成。她料「十一黃金周」人流及生意額有望按年升約20%，另在除夕等特別日子延長商場開放時間。
新地12大商場料中秋及黃金周營業額升25%
新鴻基地產(016)旗下東港城、北角匯等12大商場早前宣布推動「夜經濟」的推廣活動上，加碼推出「十一激賞祭」。新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮預料，內地訪客人均消費達1萬元，並帶動中秋及黃金周期間的商場人流及營業額可按年分別升15%及25%。