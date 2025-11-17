同人唔同命！青衣盈翠半島有業主慘輸「1球」沽貨 另一業主笑賺565萬｜二手樓成交

減息後買家入市意欲明顯提升，業主們亦把握時機沽貨套現。青衣鐵路盤盈翠半島本月暫錄得5宗成交，已較上月多出1.5倍。近日更連環錄得成交，有業主帳面賺565萬元離場，有業主則要帳面蝕超過「1球」。 高層兩房 4 年跌價 12% 中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，分行新近促成盈翠半島11座極高層H室成交，單位實用面積約522方呎，兩房間隔，坐向西南及內園。 據悉，區內分支家庭客鍾情單位層數高，採光好，睇樓後即作出洽購。單位叫價830萬元，議價後減價30萬元，以800萬元易手，呎價約15,326元。原業主於2021年以910萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損110萬元，單位期內貶值約12.1%。

上車客即場還價 842 萬買兩房 黃國強指，分行亦促成盈翠半島5座高層G室成交，單位實用面積約520方呎，兩房間隔，享海景，附企理裝修。 據了解，上址最初開價998萬元放售，放盤多時，業主經常不在港，睇樓十分困難，加上議價空間有限，直至今年初才將叫價下調價至860萬元，最近再減至850萬元，適逢業主近日在港，能夠開門予客人睇樓，有上車客見單位質素高，且附裝修，即場還價，業主見買家有誠意，最後減至842萬元沽出，呎價約16,192元，較前一日同類型成交平8萬元。

黃國強稱，原業主於1998年以277萬元一手買入單位，持貨約27年，現轉售帳面獲利565萬元，單位期內升值約2倍。黃國強補充，盈翠半島的抗跌力強勁，以海景兩房單位為例，高峰期造價約1,000萬元，目前成交價僅回落約15%，遠低於整體樓市的約三成跌幅，表現優於大市。特別是G室及H室優質海景兩房單位，一直有捧場客，現時亦有不少客人正等待新放盤。 資料顯示，盈翠半島位於青衣青敬路33號，連接港鐵青衣站，1999年入伙，分為2期共有12座，提供3,500個單位。