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地產
2024-03-10 18:37:34

同區客一筆過310萬購屯門澤豐花園兩房或作收租 料回報逾4厘｜二手居屋成交

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屯門居屋澤豐花園最新錄自由市場成交，同區內客「一炮過」斥310萬元購兩房。

屯門居屋澤豐花園最新錄自由市場成交，同區內客「一炮過」斥310萬元購兩房。

租賃市場持續暢旺，吸引長線投資者趁樓價低入市，以賺取理想租金回報。祥益地產高級分行經理古文彬表示，日前屯門居屋澤豐花園錄得一宗區內客的買賣成交個案，單位為1座高層F室，實用面積433方呎，採兩房一廳開則，日前獲區內客垂青，鍾情單位客廳及房間均擁有開揚景觀，加上原業主增加議幅，減價20萬元，而該買家有感樓市撤辣後，交投明顯轉旺，遂趁低吸納，以一炮過付款方式斥310(自由市場價)購入上址自用，或日後作長線投資收租用途，以實用面積計算，平均呎價7,159元。他續稱，上址單位若作投資收租，以現時市值租金大約10,500元計算，料租金回報率達4.1厘。
即睇屯門澤豐花園放盤(HOUSE730)

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