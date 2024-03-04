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地產
2024-03-04 16:15:31

同區客2.85萬租灣仔嘉薈軒低層兩房 呎租47元｜二手樓租賃

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外區租客睇中灣仔嘉薈軒間隔合用，兼交通及生活配套齊全，以2.85萬元承租兩房自用。

外區租客睇中灣仔嘉薈軒間隔合用，兼交通及生活配套齊全，以2.85萬元承租兩房自用。

二手租賃市場持續獲承接。利嘉閣地產灣仔銅鑼灣分行聯席董事梁浩賢稱，該行最新促成灣仔單幢物業嘉薈軒低層10室二手租賃成交，單位實用面積608方呎，採兩房間隔，外望開揚市景。新租客為外區客人，鍾情屋苑地理位置優越，交通便捷，周邊生活配套齊全，且上址單位間隔實用，景觀亦開揚，睇樓後即與業主議價洽租，最終以28,500元承租單位，折合實用面積呎租47元，屬合理水平。據悉，業主於2011年以1,380萬元購入上址，現成功租出，租金回報約2.5厘。他補充，嘉薈軒現時約有7個租盤，入場租金約18,600元起。
即睇灣仔嘉薈軒租盤(HOUSE730)

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