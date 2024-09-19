同區業主減息後出貨命運各異 一個倍賺離場 一個慘蝕12%｜二手市況

美國聯儲局宣布減息0.5厘，本港銀行亦跟隨減息0.25厘，吸引觀望多時的買家加快入市決定。曼克頓山及美孚新邨於減息後錄得成交，惟業主命運各異，前者帳面獲利1倍，後者卻虧損12%離場，原因在於入市年份。

中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，曼克頓山3座中層B室，實用面積約1,126方呎，屬三房套房間隔，另設工人套房。單位坐向東南方，望開揚市景，最新以2,078萬元連車位易手，呎價約18,455元。

林家傑指，原業主於2007年以約983萬元購入單位，持貨約17年，現轉售帳面大幅獲利1,095萬元，物業期內升值約1.1倍。