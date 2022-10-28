同時搶攻｜九龍兩盤下月推 主打細戶 連方I最細232方呎

本港樓價持續調整，惟未有阻礙發展商推盤步伐，市區新盤接連登場。萬科香港長沙灣「連方I」繼周三舉行命名儀式後，昨隨即上載售樓說明書，提供158伙，主打開放式及一房，合共佔全盤逾八成，單位實用面積由232方呎起，預計最快下月開售。

樓書顯示，連方I標準戶樓層採一層8伙設計，備有兩部升降機。單位面積由232至547方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔76伙、一房佔57伙、兩房佔19伙，餘下6伙為特色戶。項目設有住客會所，但不設車位，有兩層基座商場。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，「連方」由兩座住宅大樓組成，提供逾550伙，現先推出連方I應市，有望下月上旬開放2個示範單位及公布首張價單，定價會參考同系The Campton及九龍核心區物業。項目預計入伙日期2024年6月30日，樓花期長約20個月。

油塘「朗譽」一房及兩房佔85%

另一九龍新盤、由保利置業(119)與尚嘉控股合作的油塘「朗譽」，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，項目已獲批預售樓花同意書，期望短期內公布樓書，設4個示範單位，最快下月推售，定價會參考九龍東及近期開售的樓盤。

朗譽由兩座住宅大樓組成，提供634伙，當中631伙屬標準分層單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積246至730方呎，主打一房及兩房，分別涉285伙及252伙，合共佔全盤近八成半；另提供3伙頂層特色戶，實用面積714至1,601方呎。項目設40個住宅車位及6個住宅電單車位；預計入伙日期為2025年3月31日，樓花期約29個月。