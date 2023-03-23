名人入市｜傅嘉莉首置買樓 豪擲近1900萬購跑馬地THE ASTER兩房

樓市轉旺，不少名人紛紛入市買樓，新近有無綫女藝人傅嘉莉(Kelly)，以首置名義入市嘉里(683)旗下由租轉為賣的跑馬地豪宅盤THE ASTER，豪擲近1,900萬元購入一伙兩房單位，呎價2.7萬元。

據消息指，涉及的THE ASTER單位為高層A室，實用面積698呎，採兩房連套房間隔，成交價1896.8萬元，實用呎價27,175元，買家登記名字為傅嘉莉(Fu Ka Lee)，而是次入市需付樓價3.75%印花稅，意味以首置名義購買。

愛投資「磚頭」 屢有斬獲 現年38歲、擁有八份一德國血統的傅嘉莉，讀書時期已入行做模特兒，其後加入無綫拍劇，在近年參演的劇集中更不乏性感演出。據了解，Kelly以往曾多次買賣物業投資，並屢有斬獲，當中包括鴨脷洲海怡半島及藍籌屋苑太古城。另外，據悉目前她亦以公司名義，持有淺水灣蔚峰園一個市值約5,000萬元的豪宅單位。