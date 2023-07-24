名人入市｜有相睇！娛圈「美魔女」豪擲逾5500萬購將軍澳海景大宅

美國議息前夕，買家入市態度審慎，不論一手或二手的市況均交投淡靜，惟市場仍錄得大額成交個案。有媒體報道指，娛樂圈富婆之列、被網民喻為「美魔女」的52歲資深藝人康華（Akina），被曝豪擲5,522萬元購入將軍澳日出康城現樓新盤LP6的高層單位。

據悉，日出康城LP6 1座高層單位，外望開揚海景，實用面積2,555方呎，採五房間隔，連約119方呎特大露台，上月底以5,522萬元連1個車位招標成交，呎價21,613元。資料顯示，登記買家為(HONG AKINA WAH)，與資深藝人康華英文名稱相同，料為同一人；而是次以首置身分入市。

同類單位不足2年賣平3%

據成交紀錄冊顯示，同座實用面積、間隔相同的單位，於2021年底以5,708萬元不連車位招標售出，呎價22,341元。按成交價比較，康華是次購入單位的造價低186萬元或約3.3%。

即睇將軍澳日出康城LP6放盤 (House730)