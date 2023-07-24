名人入市｜有相睇！娛圈「美魔女」豪擲逾5500萬購將軍澳海景大宅

美國議息前夕，買家入市態度審慎，不論一手或二手的市況均交投淡靜，惟市場仍錄得大額成交個案。有媒體報道指，娛樂圈富婆之列、被網民喻為「美魔女」的52歲資深藝人康華（Akina），被曝豪擲5,522萬元購入將軍澳日出康城現樓新盤LP6的高層單位。
據悉，日出康城LP6 1座高層單位，外望開揚海景，實用面積2,555方呎，採五房間隔，連約119方呎特大露台，上月底以5,522萬元連1個車位招標成交，呎價21,613元。資料顯示，登記買家為(HONG AKINA WAH)，與資深藝人康華英文名稱相同，料為同一人；而是次以首置身分入市。
同類單位不足2年賣平3%
據成交紀錄冊顯示，同座實用面積、間隔相同的單位，於2021年底以5,708萬元不連車位招標售出，呎價22,341元。按成交價比較，康華是次購入單位的造價低186萬元或約3.3%。
1994年參選港姐入行 愛投資磚頭
資料顯示，Akina在1993年畢業於香港演藝學院舞蹈系，於1994年參加香港小姐選舉後加入無綫電視，期間參演多套劇集如《笑看風雲》、《刑事偵緝檔案II》、《陀鎗師姐》、《倚天屠龍記》等。2007年6月約滿無綫後離開，主力在內地發展，密密掘金。2012年重返TVB，首部作品為《法網狙擊》，而2015年劇集《刀下留人》中飾演萬貴妃一角獲不少網民讚賞。今年4月由馬國明、林夏薇、張頴康及黃嘉樂主演的劇集《法言人》亦見到康華演出，一出場就身穿緊身背心配瑜伽褲，大玩空中瑜伽，相當搶眼！
康華曾說自己一向愛投資磚頭，有報道指她於2012年就曾購入2伙荃灣朗逸峯，更將兩個單位打通；亦被媒體影到經常去睇樓盤。投資有道的她，最少持有4個物業，絕對是圈中小富婆。