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2023-10-27 18:00:08

名人入市｜羽毛球港隊伍家朗擲930萬 首置入市大圍三房連車位

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《施政報告》一如市場預期為樓市「減辣」，部分準買家趁二手盤減價幅度擴大率先偷步入市，大圍聚龍居有三房單位累減超過「1球」連車位沽出，市場消息指，新買家為港隊羽毛球代表伍家朗(Angus)，以首置身份入市。

消息指，聚龍居12座低層C室，實用面積約736方呎，三房間隔。最初開價1,038萬元，最後減價108萬元或約10.4%，於本月初以930萬元連一個車位易手，呎價約12,636元。

據悉，新買家為登記名稱為伍家朗(NG KA LONG ANGUS)，中、英文名均與港隊羽毛球代表伍家朗相同，料為同一人；而是次入市繳付30萬元從價印花稅，意味以首置身份入市。

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同類單位較年半前賣平百萬

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屋苑今年暫錄20宗二手成交

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即睇大圍聚龍居放盤 (House730)

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聚龍居年初迄今錄得約20宗二手買賣，平均呎價約12,378元。(中原地產圖片)

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