名人入市｜羽毛球港隊伍家朗擲930萬 首置入市大圍三房連車位

據悉，新買家為登記名稱為伍家朗(NG KA LONG ANGUS)，中、英文名均與港隊羽毛球代表伍家朗相同，料為同一人；而是次入市繳付30萬元從價印花稅，意味以首置身份入市。

消息指，聚龍居12座低層C室，實用面積約736方呎，三房間隔。最初開價1,038萬元，最後減價108萬元或約10.4%，於本月初以930萬元連一個車位易手，呎價約12,636元。

《施政報告》一如市場預期為樓市「減辣」，部分準買家趁二手盤減價幅度擴大率先偷步入市，大圍聚龍居有三房單位累減超過「1球」連車位沽出，市場消息指，新買家為港隊羽毛球代表伍家朗(Angus)，以首置身份入市。

同類單位較年半前賣平百萬

參考中銀香港(2388)對單位網上估價為972萬，即最新成交價較估價低4.3%。資料顯示，同座中層C室，實用面積及間隔相同，於去年3月以1,030萬元售出，反映是次成交較一年半前賣平100萬元或約9.7%。

屋苑今年暫錄 20 宗二手成交

聚龍居位於大圍顯泰街8號，於1995年10月入伙，共有11座，提供640個單位，實用面積介乎736至1,241方呎。據代理提供資料顯示，屋苑年初迄今錄得約20宗二手買賣，平均呎價約12,378元。

即睇大圍聚龍居放盤 (House730)