名人入市｜郭藹明斥6488萬首置買貝沙灣四房 呎價3.7萬

本港今年初通關後，樓市回升，二手豪宅市場亦不乏成交，當中更有不少名人相繼入市。有最高學歷港姐稱譽、影帝劉青雲太太郭藹明，據資料指，本月初以首置名義入市，斥資6,488萬元買入南區薄扶林豪宅屋苑貝沙灣一個四房單位。

資料顯示，上述成交為貝沙灣6期8A座高層B室，單位實用面積1,741方呎，採四房雙套戶連工人套房間隔，本月初以6,488萬元連車位易手，平均呎價37,266元，登記買家為郭藹明(AMY KWOK)，而是次入市需繳付275.74萬元，佔樓價約4.25%，意味以首置身份入市。據了解，上述單位原業主於2010年以公司名義斥4,060萬元購入物業，持貨13年，現轉手帳面獲利2,428萬元，期內賺幅約六成。

曾買貝沙灣長線收租 持貨 8 年賺千萬退場 據悉，劉青雲夫婦過去亦曾投資貝沙灣及其他物業，包括於2006年以1,030萬元，購入貝沙灣1期一個實用面積1,190方呎低層單位，當時作價1,030萬元，持貨8年一直作收租用途；及至2014年以2,050萬元轉手，帳面獲利1,020萬元，升值接近一倍。