名人投資｜李克勤太太盧淑儀410萬購黃竹坑晉環車位

由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站上蓋項目港島南岸第1期晉環，據市場消息指出，歌手李克勤太太盧淑儀，上月斥資約410萬元買入晉環一個雙號車位，該車位登記買家為LO SUK YEE EMILY，與盧淑儀的英文名相同，料為同一人。據了解，盧淑儀早前已豪擲2583.9萬元，購入晉環1A座中層F室，單位實用面積937方呎，平均呎價27,576元。

約 40 車位售逾八成 5 宗達 410 萬 另外，今年車位買賣交投活躍，中原地產西南區資深營業董事劉文勝表示，每月平均有達840宗車位買賣登記，其中黃竹坑晉環車位自上月發售至今，一直備受追捧，成交金額最高更達410萬元。他又稱，住宅物業車位一向有價有市，加上政府於去年降低非住宅物業買賣印花稅，令入市車位的成本下降，車位買賣交投更趨活躍；而晉環上月尾推出約40個車位，至今已售出逾八成，其中包括5宗售價高達410萬元的交投。至於同區的環匯廣場車位，交投亦受帶動，最新錄得一宗售價約240萬元的車位成交。