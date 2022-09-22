名人投資｜王祖藍4580萬沽逸瓏灣特色戶 6年大賺873萬

資料顯示，上述成交單位為逸瓏灣II第7座連花園特色戶，實用面積1,696方呎，屬四房雙套間隔，附有928方呎花園，景觀望吐露港海景，早前以4,580萬元沽出，平均實呎27,005元。資料指，該單位是王祖藍於2016年以3,706.9萬元一手買入，並連一個車位，他當時曾向傳媒透露單位是送給其母，讓家人居住近一點，方便互相照顧，而是次成交並未包括車位在內。

曾斥 1.14 億購同屋苑連泳池特色戶

據悉，王祖藍與家人現已移居內地，而他早年在港買下不少物業，尤其鐘情大埔一帶物業，當中包括在2015年中以太太李亞男名義，斥資約1.14億元買入同屋苑逸瓏灣II第8座頂層連泳池特色戶，實用面積2,809方呎，呎價4.07萬元，成交價和呎價均創當年新界東分層物業最高紀錄。此外，王祖藍的堂舅父冼國林，亦於2015年以約7,369萬元買入該屋苑同座高層相連單位及兩個車位，兩個單位實用面積合共3,844方呎，並去年初以9,280萬元易手，同樣勁賺離場，帳面獲利約1,911萬元或升值26%。