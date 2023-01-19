名人睇樓｜方健儀又買樓？睇黃竹坑新盤晉環 最like鐵路連商場盤

前新聞主播方健儀(Akina)在去年聖誕節Boxing Day當日，於社交平台發布了一條「開箱片」，拆一份價值千萬元、位於大圍站柏傲莊I的新居禮物。日前Akina又「開箱」，但今次唔係買樓，而係去睇樓。事源她的朋友最近買入黃竹坑新盤晉環單位，陪人收樓期間，她順道參觀現樓及會所設施，而晉環與其購買的新居一樣，屬鐵路上蓋物業，並設有大型住客會所和商場等設施，各方面都符合Akina對「磚頭」的要求，或有可能成為她下一個置業目標！

買樓要交通方便 樓下有大商場好夢幻 在影片中，Akina表示向來重視住屋的交通是否方便，而晉環位於港鐵黃竹坑站上蓋，只需兩個站便到達金鐘站；她亦睇好黃竹坑日後的發展，認為該區樓市現時雖屬較低水平，但她承傳了爸爸的投資經驗，以長線保守為主，睇好日後區內樓市會向好。自言屬「開荒牛命」的Akina，人生中暫時搬過3次屋，每次搬屋後的數年，屋企附近方圓十里都無甚配套，對於「一出門口搭𨋢落樓下就係大商場」的住屋環境和設備，對她而言是很夢幻。