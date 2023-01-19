名人睇樓｜方健儀又買樓？睇黃竹坑新盤晉環 最like鐵路連商場盤

前新聞主播方健儀(Akina)在去年聖誕節Boxing Day當日，於社交平台發布了一條「開箱片」，拆一份價值千萬元、位於大圍站柏傲莊I的新居禮物。日前Akina又「開箱」，但今次唔係買樓，而係去睇樓。事源她的朋友最近買入黃竹坑新盤晉環單位，陪人收樓期間，她順道參觀現樓及會所設施，而晉環與其購買的新居一樣，屬鐵路上蓋物業，並設有大型住客會所和商場等設施，各方面都符合Akina對「磚頭」的要求，或有可能成為她下一個置業目標！
買樓要交通方便 樓下有大商場好夢幻
在影片中，Akina表示向來重視住屋的交通是否方便，而晉環位於港鐵黃竹坑站上蓋，只需兩個站便到達金鐘站；她亦睇好黃竹坑日後的發展，認為該區樓市現時雖屬較低水平，但她承傳了爸爸的投資經驗，以長線保守為主，睇好日後區內樓市會向好。自言屬「開荒牛命」的Akina，人生中暫時搬過3次屋，每次搬屋後的數年，屋企附近方圓十里都無甚配套，對於「一出門口搭𨋢落樓下就係大商場」的住屋環境和設備，對她而言是很夢幻。
自稱「信磚頭」保守派
去年樓市死寂，樓價連連下跌，對於有否擔心樓市日後走勢，Akina強調自己無父幹亦無母幹，但從小受爸爸影響，自言是「信磚頭」的保守派，加上年過40歲，她已開始部署將來退休生活，認為「唔在乎儲到幾多錢，而係我儲嘅錢，可否喺我失去謀生能力時，繼續generate到收入，來應付可能好漫長嘅退休生活。」她又指自己最大的資產是「謀生能力」，揚言要趁還有能力時，勤力工作搵錢，為將來做好準備。
方健儀youtube頻道 https://youtu.be/yWXBypt4tXY