名日．九肚山三房現樓示位曝光 配抽象山水裝飾增添格調(多圖)｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(21日)宣布開放一個全新三房一套連工作間現樓示範單位予買家即日預約參觀。單位位於第1座12樓B室，實用面積1,053方呎，為三房一套連儲物房間隔，廳房皆向東南，可飽覽沙田海及沙田馬場雙色美景，裝潢以簡約時尚為主題，配以抽象山水掛畫和擺設增添格調，締造尊尚名宅品味。
單位客廳及飯廳共長約23呎10吋、闊約12呎；方正實用，方便擺放傢俱；客廳設有落地玻璃敞門連約37方呎露台，採光度極高，盡享開揚景觀，遠眺沙田馬場及城門河；客飯廳以米白牆身為主調，配以抽象山水掛畫和擺設增添格調，客廳設置日式原木電視櫃及米白色沙發；飯桌擺放5人白色圓形雲石餐桌。主人套房方正實用，最長約13呎3吋，最寬約10呎6吋，空間寬裕，擺放5呎雙人大床後仍可三邊落床；床尾亦有足夠空間，放置三組全高衣櫃，收納空間充裕；主人套房設有特大景觀窗戶，可享沙田海景致；睡房一貫徹主人房採用溫暖和諧色調，入口位置設置兩組衣櫃，所有睡房均享特大景觀窗戶，可飽覽壯闊海景或開揚青翠綠山景；睡房二設計採用日式茶室風格，配以和風燈飾。
廚房交樓標準配備了全套德國家電品牌Gaggenau，包括煤氣煮食爐、蒸焗爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、酒櫃、雪櫃及洗衣乾衣機；廚櫃採用意大利品牌Arredo3，吊櫃使用FENIX1714門板。主人套房浴室寬敞，併上白色天然雲石，設有特大的梳妝鏡、浴缸及雙洗手盆；2個浴室採用多個歐洲知名品牌，包括德國品牌Hansgrohe花灑及水龍頭，德國品牌BETTE浴缸、德國品牌Duravit坐廁、美國品牌Kohler及法國品牌Bain d’Or面盆等。
⇊名日．九肚山示範單位｜第1座12樓B室⇊
買家享價值最高68.8萬家具禮券
長江實業營業經理詹勳榮表示，為配合是次全新示範單位開放，除早前提供精選的6伙單位可各選配指定1元車位的優惠；及買家凡購買任何指定的三房或四房單位，可獲享價值38萬元或48萬元的傢俱現金劵外，項目夥拍Majestic Design Limited皇室設計有限公司由即日起至下月30 日止，向首8名買家送額外優惠，當中三房或四房買家可分別獲贈價值3.8萬元或4.8萬元加碼家具禮券，以及各獲贈價值3.8萬元意大利名牌Frag真皮傢具1件，是次送出的加碼優惠總值最高達68.8萬元。
詹勳榮續指，「名日．九肚山」截至昨日(20日)共售出216伙，佔整個項目逾80%，套現逾33億元，現僅餘19伙三房及31伙四房單位供應。