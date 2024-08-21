名日．九肚山三房現樓示位曝光 配抽象山水裝飾增添格調(多圖)｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(21日)宣布開放一個全新三房一套連工作間現樓示範單位予買家即日預約參觀。單位位於第1座12樓B室，實用面積1,053方呎，為三房一套連儲物房間隔，廳房皆向東南，可飽覽沙田海及沙田馬場雙色美景，裝潢以簡約時尚為主題，配以抽象山水掛畫和擺設增添格調，締造尊尚名宅品味。

單位客廳及飯廳共長約23呎10吋、闊約12呎；方正實用，方便擺放傢俱；客廳設有落地玻璃敞門連約37方呎露台，採光度極高，盡享開揚景觀，遠眺沙田馬場及城門河；客飯廳以米白牆身為主調，配以抽象山水掛畫和擺設增添格調，客廳設置日式原木電視櫃及米白色沙發；飯桌擺放5人白色圓形雲石餐桌。主人套房方正實用，最長約13呎3吋，最寬約10呎6吋，空間寬裕，擺放5呎雙人大床後仍可三邊落床；床尾亦有足夠空間，放置三組全高衣櫃，收納空間充裕；主人套房設有特大景觀窗戶，可享沙田海景致；睡房一貫徹主人房採用溫暖和諧色調，入口位置設置兩組衣櫃，所有睡房均享特大景觀窗戶，可飽覽壯闊海景或開揚青翠綠山景；睡房二設計採用日式茶室風格，配以和風燈飾。