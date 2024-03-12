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地產
2024-03-12 21:13:01

名日．九肚山三房近1369萬標售 再推1伙周六起招標｜沙田新盤

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名日．九肚山三房近1369萬標售 再推1伙周六起招標｜沙田新盤

詹勳榮表示，不排除稍後調整「名日．九肚山」餘下單位的售價水平。

長江實業集團(1113)旗下沙田新盤「名日．九肚山」繼續受惠於《財政預算案》撤辣效應，接連獲買家預約參觀並入標追捧。項目自上周成功標售1伙四房連傢俬單位後，今日(12)再有1伙三房單位售出；發展商同日再推出1伙高層三房海景單位招標發售，並已上載最新銷售安排，招標期由本周六(16)至今年531日。

長江實業營業經理詹勳榮表示，是次招標售出單位為第12B室，三房一套連儲物間，實用面積1,053方呎，廳房均向東南，露台可望泳池景及山景；成交價1,368.9萬元，呎價約13,000元，連車位認購權。據悉，中標買家為專業人士，現住於港島區，參觀現樓後非常喜愛九肚山傳統豪宅地段氛圍，交通往來各區十分便利，且覺得项目質素好，可靈活自選成交期，招標單位更屬九肚山最後推出的入場單位，故把握機會入市。

另外，周六招標發售單位為第122B室，實用面積1,053方呎，戶型為三房一套連儲物間，擁3.15米層與層高度，廳房同向東南，露台兼享海景與翠綠山景，俯瞰無邊際泳池。單位將以靈活招標形式推售，買家可自訂成交期及自選代繳印花稅，同時備有車位優先認購權。

不排除調整餘下單位售價水平

詹勳榮指，隨著市場氣氛回暖，以及政府積極吸納各地人才的方針不變，估計市場對高質素的住房需求只會升不會降，因此發展商會繼續採取善價而沽的策略，不排除稍後調整餘下單位的售價水平。

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「名日．九肚山」提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由4791,226方呎。

即睇沙田新盤名日．九肚山最新資訊 (House730)

名日．九肚山三房近1369萬標售 再推1伙周六起招標｜沙田新盤

發展商推出「名日．九肚山」1伙高層三房海景單位於本周六起招標發售。(資料圖片)

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