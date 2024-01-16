名日．九肚山兩日沽2伙 頂層連天台「樓王」2080萬標售｜新盤成交

長江實業集團(1113)沙田現樓新盤「名日．九肚山」連續兩天錄得高層大戶成交，今日(16日)成功招標售出頂層連天台「樓王」單位，為2座頂層25樓B室，屬三房連天台特色單位，實用面積1,053方呎，連570方呎天台，成交價2,080萬元，呎價約19,753元，買家可享車位認購權。

長實營業經理詹勳榮表示，單位坐向東南，除了可飽覽開揚山水景觀，更可遠眺沙田馬場景色。單位另內置樓梯直上天台，獨享私人戶外空間。他指，項目連續兩天錄得成交，顯示市場反應熾熱，優質的豪宅及特色戶在市場上仍持續獲不少買家追捧。是次中標買家認為單位附設內置樓梯通往上層專屬天台，私隱度極高，間隔亦方正實用，方便買家閒時舉行私人聚會活動。天台由沙田海、城門河，以至沙田馬場全方位景色都一覽無遺，在家亦能感受戶外氣息，因而決定入市。