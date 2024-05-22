名日．九肚山周六起推售11伙三房 折實呎價1.4萬起｜沙田新盤

長江實業營業經理詹勳榮表示，是次價單發售呎價最低單位為第2座2樓B室，實用面積1,053方呎，折實售價1,499.8萬元，折實呎價約14,243元。是次發展商特別為三房買家提供多項置業優惠，包括進駐半山豪宅生活優惠、高尖海景三房限時優惠、高尖優惠、「幫你俾稅」優惠、「自選先租後付車位認購」優惠及獲贈總值38萬元的「高尖置業傢俱禮券」優惠；買家選用「高尖才俊滴滴金」付款計劃，可額外享有3.75%折扣優惠及特長成交期，更靈活彈性運用資金。

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」最新推售11伙三房套連工作間單位，分布於第2座不同樓層B室，其中9伙將於周六(25日)起以價單形式發售，另外2伙包括第2座19樓及20樓B室於下周一(27日)起以招標形式發售。

全盤累套現 32 億

詹勳榮續指，「名日．九肚山」本月接連售出多個同樣位於第2座的四房向海單位，有客人表示市場少有向海的沙田半山新盤供應，為應市場需求，今日推出位於第2座的11伙向海三房單位，實用面積均逾千方呎，屬市場罕有三房向海大單位。廳房皆向東南，背山面海，客廳露台及主臥均可飽覽沙田海及沙田馬場雙色美景。

據悉，項目截至昨日(21日)共售出 207 伙，本月至今已售出13伙，全盤套現約32億元。​「名日．九肚山」全盤共提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由479至1,226方呎。