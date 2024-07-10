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2024-07-10 16:05:11

名日．九肚山周日起推售最後9伙 四房1768.4萬入場｜沙田新盤

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名日．九肚山周日起推售最後9伙 四房1768.4萬入場｜沙田新盤

詹勳榮表示，名日·九肚山推出最後9伙第1座中低層三房、四房池海雙景單位。

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(10)宣布推出全盤最後9伙第1座中低層三房、四房池海雙景單位，屬開放現樓後首度推出。當中8伙將以價單形式於本周日(14)公開發售，分別為第13樓、5樓、7樓、8樓、9樓、10樓、11A單位，以及第11B單位；另1伙位於第112A室則以招標形式於下周一(15)出售。

項目5月迄今售出20 套現逾3.6

長實營業經理詹勳榮表示，項目早前分別推出的高尖樓王系列及池景單位均備受買家追捧，5月迄今兩個多月已售出20伙，套現逾3.6億元，成交呎價最高19,500元。為回應客人需求，發展商是次特意推出最後一批中低層優質單位，享有山海池三景。

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詹勳榮指，是次推出的8A室單位，實用面積1,213 方呎，間隔為四房雙套連儲物間。另外推出的1B室單位，實用面積1,053方呎，間隔為大三房一套連儲物間。所有單位均向東南，低層已可享有無邊際泳池景及一覽沙田海景，亦可遠眺翠綠山景，環境悠然開揚。

是次價單的四房入場單位為第13A室，扣除最高適用折扣優惠後合約所列樓價1,768.4萬元，再扣除180天提早成交回贈後，實用面積呎價約14,287元。

至於價單中呎價最低第11B室，三房單位，扣除最高適用折扣優惠後合約所列樓價為1,456.1萬元，再扣除180天提早成交回贈後，實用面積呎價僅約13,552元。

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