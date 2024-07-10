名日．九肚山周日起推售最後9伙 四房1768.4萬入場｜沙田新盤

長實營業經理詹勳榮表示，項目早前分別推出的高尖樓王系列及池景單位均備受買家追捧，5月迄今兩個多月已售出20伙，套現逾3.6億元，成交呎價最高19,500元。為回應客人需求，發展商是次特意推出最後一批中低層優質單位，享有山海池三景。

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(10日)宣布推出全盤最後9伙第1座中低層三房、四房池海雙景單位，屬開放現樓後首度推出。當中8伙將以價單形式於本周日(14日)公開發售，分別為第1座3樓、5樓、7樓、8樓、9樓、10樓、11樓A單位，以及第1座1樓B單位；另1伙位於第1座12樓A室則以招標形式於下周一(15日)出售。

詹勳榮指，是次推出的8伙A室單位，實用面積1,213 方呎，間隔為四房雙套連儲物間。另外推出的1伙B室單位，實用面積1,053方呎，間隔為大三房一套連儲物間。所有單位均向東南，低層已可享有無邊際泳池景及一覽沙田海景，亦可遠眺翠綠山景，環境悠然開揚。

是次價單的四房入場單位為第1座3樓A室，扣除最高適用折扣優惠後合約所列樓價1,768.4萬元，再扣除180天提早成交回贈後，實用面積呎價約14,287元。

至於價單中呎價最低第1座1樓B室，三房單位，扣除最高適用折扣優惠後合約所列樓價為1,456.1萬元，再扣除180天提早成交回贈後，實用面積呎價僅約13,552元。