名日．九肚山單日沽7伙四房 再推5伙周日開賣 呎價14225元起｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」上周首次推出位於第2座共15伙「高尖系列」四房樓王單位，當中部分單位較3年半前劈價32%，並推出全新付款計劃加48萬元家具現金劵。該盤今日(1日)起推售15伙，當中以價單形式發售的9伙，長實營業經理詹勳榮指，截止今日下午3時，已售出7伙，包括4伙低層及3伙中高層C室，單日套現近1.29億元。 詹勳榮稱，是次開售獲本地和內地買家捧場，有𣎴少內地客趁五一假期專誠來港認購，反應熱烈，據知更有客人早上到港後先往車公廟祈願能順利買入心水單位，於成功認購後即日返回內地，他們都表示對項目豪宅地段和環境非常喜愛，參觀現樓後更有信心，迅速買入心頭好。

有見項目連日接獲客人再查詢其他景觀及間隔的單位詳情，發展商決定加推5伙第2座的池海雙景A單位，並定於本周日(5日)起以價單形式發售。加推的5伙全部為四房雙套房連工作間(附設洗手間)間隔單位，分別位於第2座3、5、6、7及9樓A室，實用面積1,226方呎，坐向東南，層與層高度3.15米，可俯瞰無邊際泳池靚景及沙田海景觀，同屬罕有享靚則靚景的四房樓王單位。當中呎價最低單位為第2座3樓A室，扣除所有折扣優惠後，折實售價1,725.5萬元，呎價約14,225元。