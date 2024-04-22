名日·九肚山示範單位｜1226呎四房雙套空間感足 主人房擁U型三邊玻璃窗｜多圖有片

客廳及飯廳共長約24呎、闊約12呎，空間感十足；客廳設有落地玻璃敞門連約43方呎露台，採光度極高，盡享開揚景觀，遠眺沙田馬場及城門河；客飯廳以米白牆身為主，並以米黃色的地磚，帶出溫暖感覺；茶几及飯桌是白色紋路的天然雲石，令客廳及飯廳更顯優雅及貴氣。

長江實業集團(1113)旗下沙田新盤「名日·九肚山」全新開放1個四房雙套連工作間(附設洗手間)現樓示範單位，為第二座21樓C室，實用面積1,226方呎，配合3.15米高層與層之間高度，空間感充裕，布局鮮明實用。該單位將於本周五(26日)正式開放予公眾參觀。

主人套房方正實用，最長處約19呎9吋，最寬處約11呎，空間寬裕，除可擺放三邊落床的大床外，更擁U型大幅三邊玻璃窗，視野暸闊及開揚，飽望沙田馬場及城門河等景觀；其中兩間睡房的地台延續客飯廳的米黃色調的天然雲石鋪砌，將客廳及飯廳的溫馨感覺延伸入內；另一套房擁翠綠山景，享受綠化清幽。

廚房方面，交樓標準單位配備了全套德國殿堂級家電品牌 Gaggenau，包括煤氣煮食爐、蒸焗爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、酒櫃、雪櫃及洗衣乾衣機；廚櫃採用擁有超過36年千錘百鍊的意大利著名品牌Arredo3，百分百意大利製造，吊櫃使用 FENIX門板，物料上乘。

主人房浴室設有特大的梳妝鏡，雙洗手盆及浴缸設計，並設有入牆式的層架裝置；簡潔的白色天然雲石，併上雲石舖砌的特色牆身，令整體浴室空間感大大提升。配備了多個歐洲知名品牌，包括德國品牌Hansgrohe花灑及水龍頭、德國品牌BETTE浴缸、德國品牌Duravit坐廁、美國品牌Kohler及法國品牌Bain d’Or面盆等。

「名日·九肚山」共提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由479至1,226方呎。

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