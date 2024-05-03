名日.九肚山連沽2伙 加推3伙四房下周二起發售 最低呎價1.7萬｜沙田新盤

「名日．九肚山」加推3伙中高層海景單位，落實於下周二(7日)起以價單形式發售，分別位於第2座15樓、16樓及鳳凰樓層23樓A室。(資料圖片)

新盤大劈價後銷情暢旺，長江實業集團(1113)旗下沙田現樓新盤「名日．九肚山」今日(2日)售出2伙同座高層向東南海景單位。發展商表示，有見市場需求熱切，決定加推3伙中高層海景單位，落實於下周二(7日)起以價單形式發售，分別位於第2座15樓、16樓及鳳凰樓層23樓A室，屬四房雙套房連工作間(附設洗手間）間隔，實用面積1,213方呎，坐向東南，擁連綿山景及開揚沙田海景觀。

四房呎售高見 1.95 萬

是日成交單位包括第二座23樓C室，實用面積1,226方呎，四房雙套連儲物間間隔，以價單形式售出，成交價2,390.7萬元，呎價約19,500元。另以招標形式售出位於第二座22樓C室，實用面積1,226方呎，間隔為四房雙套連儲物間，成交價2,350萬元，呎價約18,800元，擁開揚沙田海及馬場雙景。

據悉，其中一位買家看中單位景觀極為開掦，擁一望無際的山、海及馬場景；參觀後感屋苑環境舒適，交通十分便利，且鄰近家人住所，適逢母親節臨近，決定購入單位盡享天倫之樂。