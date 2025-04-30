名校區新樓盤指南 教育與投資兼得

香港傳統名校區因其優質教育資源和穩定的升學路徑，長期以來是家長置業的熱門選擇，特別是小學34及41校網，以及九龍城區中學名校區，憑藉多所頂尖學府的吸引力，讓該區房地產市場持續火熱。隨著啟德發展區崛起，新樓盤項目如雨後春筍般湧現，為尋求優質教育與居住環境的家庭提供理想選擇。

南首 EIGHT SOUTHPARK

南首 EIGHT SOUTHPARK 「南首 EIGHT SOUTHPARK」位於九龍城區南角道8號，由恆基兆業開發，提供313個單位，戶型由開放式至2房，整體以1房戶佔178伙最多，目前已售出約83%，顯示市場需求強勁，預計關鍵日期2025年12月31日。項目至今共發出4張價單，實用面積由200至351方呎，呎價約1.5萬元起。新盤靠近喇沙書院和拔萃男書院等頂尖中學，適合有子女就讀中學或計劃升學的家庭，尤其是追求高品質生活環境的買家。九龍城區交通便利，靠近港鐵屯馬綫宋皇臺站，連接港九新界。區內有啟德零售館及AIRSIDE等大型商場，也有傳統市場及特色餐飲，生活配套完善。 小學：校網41

中學：九龍城區

戶型：開放式至2房

實用面積：178至358平方呎

天璽．天 CULLINAN SKY

天璽．天 CULLINAN SKY 「天璽．天 CULLINAN SKY」位於啟德協調道10號，由新鴻基開發。項目第一期提供906個單位，實用面積介乎236至3,936方呎，戶型由開放式至4房，一房佔44%最多，其次為兩房涉37%，開放式佔13%，預計關鍵日期2025年6月30日。項目乃區內熱賣新盤，至今共發出6張價單，實用面積由236至887平方呎，呎價約2萬元起。新盤位於小學34校網，靠近陳瑞祺（喇沙）小學及馬頭涌官立小學，適合有小學生子女的家庭。項目靠近港鐵啟德站（屯馬線），住戶可經行人隧道往AIRSIDE和「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」。 小學：校網34

中學：九龍城區

戶型：開放式至4房

實用面積：236至3,936平方呎

柏蔚森PAVILIA FOREST

柏蔚森PAVILIA FOREST 「柏蔚森 PAVILIA FOREST」位於啟德承景街2號，由新世界發展及遠東發展聯合開發，分3期發展，共5座，提供合共1,305個單位，涵蓋1至3房，主打2房戶，實用面積由223至666平方呎，入伙日期由2025年2月開始。柏蔚森坐落啟德的臨海前段位置，為現時跑道區最前端，三面環海， 盡享開揚海景。 小學：校網34

中學：九龍城區

戶型：開放式至3房

實用面積：234至560平方呎

傳統人才搖籃重鎮 小學34及41校網是香港四大名校網之一，分別擁有協恩中學附屬小學和瑪利諾修院學校（小學部）等知名小學，地理範圍包括黃大仙、九龍塘及啟德發展區。至於九龍城中學校區則擁有眾多歷史悠久且聲譽卓著的中學，如喇沙書院、拔萃男書院和聖保羅男女中學。這些學校在香港中學文憑考試（DSE）中表現優異，其中聖保羅男女中學在2012至2022年間累計15位DSE狀元，學術實力無可匹敵。隨著啟德發展區的崛起，其便利的交通網絡，成為家長首選的熱門地點。此外，土瓜灣的重建項目提供多元化的住宅選擇，將成為市場新焦點。

小學34及41校網概覽

九龍城區中學概覽