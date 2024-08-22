名鑽示範單位｜819呎三房及448呎兩房即睇 盡顯雅緻豪宅氣派(多圖有片)｜何文田新盤

益兆集團控股旗下何文田太子道西266號重建項目「名鑽」設有2個連裝修示範單位，涵蓋三房及兩房間隔，實用面積分別為819方呎和448方呎。其中12樓C室，實用面積819方呎，三房一套連儲物室間隔，大門標配Samsung智能電子鎖，門口位連接玄關區，除了預留空間擺放鞋櫃，玄關的中空天花及左側鏡面設計，亦盡顯豪宅氣派。單位開則方正實用，長方型客飯廳連接全落地玻璃窗的露台，層與層之間的高度約3.3米，令室內空間感及採光率十足。單位坐向南方，可以俯瞰市區開揚景觀。

客廳及飯廳分區明確，易於擺放家具，客廳採用雲石地板，與飯廳的岩板牆面和中空暗燈天花設計互相配合，飯廳位置更設有特色吊燈及六人飯桌，令整體氛圍更顯雅緻。廚房為獨立梗廚設計，既支持明火煮食，亦配備電磁煮食爐可供使用。曲尺型的意大利物料金色門板座地櫥櫃及玻璃門吊櫃儲物空間十足，韓國人造石枱面亦提供充足備餐空間，同時配備一系列包括德國品牌Miele及瑞士品牌V-Zug的家電組合，更設有豪宅必備的酒櫃，配合雲石地板物料，提升空間的美觀與實用性。廚房內連設有獨立冷氣及洗手間的儲物室，可作多用途使用。

睡房1打造成小朋友睡房，設有靠窗的單人床，並配有透明玻璃衣櫃和儲物空間，呈現兼備童趣及温馨的現代風格。睡房2以書房布局打造，配有垂吊式書架，增添功能性和美感，工作或休息時可從窗外可以遠眺獅子山的壯麗景色，令人心曠神怡。主人睡房設計貫徹客廳典雅奢華的風格，中空天花配有環迴燈光，偌大的空間擺放三邊落床的大床，並配有兩邊的床頭櫃，組合櫃更預留嵌入式電視位置，締造舒適的寐室環境。主人房的套廁及客廁均配有通風窗的明廁設計，不僅採光充足，還能有效通風。以雲石為主要材料的主人套廁設有浴缸及知名衛浴品牌淋浴套裝，亦配備日本Panasonic浴室寶和英國殿堂級音響品牌KEF藍牙喇叭，用料講究，為住客提供便利與舒適並重的升級體驗。