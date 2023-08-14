向隅客眾｜棄現樓推售 親海駅II變招 1期預告加價

開售前收逾3.8萬認購登記，成為本港歷來「新盤票王」的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，上周六首輪推售626伙，成功即日沽清；有見向隅客眾多，原計劃現樓推售的第1期「親海駅I」，發展商旋即改變部署，最快周內推出應市，預告定價將較II期提高。

長實執行董事趙國雄表示，非常高興「親海駅II」首輪單位售罄，相信不少市民願以目前價格水平入市，認為各個樓盤按其質素與位置定價，「新界較偏遠地區價錢可能要折讓多少少」。他透露，「親海駅I」最快周內公布首張價單，由於今期更多單位享維港海景，形容向海單位屬「親海樓王」，定價會較第2期為高。對於市場料有約10%上調空間，惟他坦言賺錢要取之有道，「唔使賺咁盡」。

「親海駅I」上月已公布售樓說明書，僅設1座住宅大樓，提供228伙，實用面積273至736方呎。長實營業經理陳詠慈指，項目提供114伙一房、46伙兩房及68伙三房，全數兩房及三房單位均享海景，預計入伙日期為2025年7月15日。