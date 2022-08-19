向隅客眾｜NOVO LAND報捷又加推 新地預告9月雙盤齊發

上車新盤持續熱賣，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期周三首輪開賣188伙，僅約3小時已沽清價單發售的180伙，有見向隅客眾多，發展商即晚加推第3號價單，涉400伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價341.8萬元起，並落實周日次輪發售383伙。

新地副董事總經理雷霆表示，新價單折實平均呎價14,429元，與上張2號價單的14,198相比，雖高1.6%，惟撇除單位景觀及樓層因素，是次仍屬原價加推。他透露，集團目前手上有2至3個項目正在籌備中，9月有機會「雙盤齊發」。

新地代理總經理陳漢麟稱，新加推單位實用面積220至708方呎，折實價341.87萬至960.07萬元，折實呎價13,039至17,233元。最低售價單位為Bergen第1座5樓G室，面積242方呎，開放式間隔，折實價約341.87萬元，呎價14,127元。

至於次輪發售的383伙，包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及59伙三房戶，折實價341.87萬至948.68萬元，今晚8點截收認購登記，明日抽籤。