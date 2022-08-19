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地產
2022-08-19 04:29:16
日報

向隅客眾｜NOVO LAND報捷又加推 新地預告9月雙盤齊發

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NOVOLAND

雷霆指，有見NOVO LAND向隅客眾多，故加快推售步伐，右為陳漢麟。 (林俊源攝)

上車新盤持續熱賣，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期周三首輪開賣188伙，僅約3小時已沽清價單發售的180伙，有見向隅客眾多，發展商即晚加推第3號價單，涉400伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價341.8萬元起，並落實周日次輪發售383伙。

新地副董事總經理雷霆表示，新價單折實平均呎價14,429元，與上張2號價單的14,198相比，雖高1.6%，惟撇除單位景觀及樓層因素，是次仍屬原價加推。他透露，集團目前手上有2至3個項目正在籌備中，9月有機會「雙盤齊發」。

新地代理總經理陳漢麟稱，新加推單位實用面積220至708方呎，折實價341.87萬至960.07萬元，折實呎價13,039至17,233元。最低售價單位為Bergen第1座5樓G室，面積242方呎，開放式間隔，折實價約341.87萬元，呎價14,127元。

至於次輪發售的383伙，包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及59伙三房戶，折實價341.87萬至948.68萬元，今晚8點截收認購登記，明日抽籤。

ONESTANLEY

鄭智荣(右)稱，ONE STANLEY擬於明年次季以現樓推出。 (陳奕釗攝)

建灝赤柱豪宅盤
ONE STANLEY涉逾80伙

港島南區亦有新項目登場，建灝地產赤柱黃麻角道128號豪宅項目正式命名為ONE STANLEY，集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，提供逾80伙，當中約四成為獨立屋，戶戶向海；約六成為分層戶，部署於明年第二季以現樓形式推出。

他稱，項目地盤面積約27.2萬方呎，建築面積約22.6萬方呎，單位將參考同區豪宅造價，目前呎價介乎5萬至8萬元。

另外，恒基地產(012)啟德已屆現樓THE HENLEY II，將推出10伙於下周一起招標，全數為第1座A室的三房戶，實用面積均為888方呎。

恒地THEHENLEY
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