君臨天下兩房1860萬「摸出」一個月速賺160萬 九龍站逾10年首宗「摸貨」成交｜二手市況

政府今年2月底全面撤辣後，再度撻着樓市，二手市場重現「摸貨」短炒個案；近月本港銀行接連減息，豪宅區亦錄得罕見「摸貨」短炒個案。市場消息指，九龍站君臨天下一個兩房單位新近以1,860萬元沽出，原業主於10月底以1,700萬元成交價簽訂臨時買賣合約，近日以確認人身份「摸貨」賣出，短短1個月時間帳面速賺160萬元或約9.4%；而是次亦為九龍站超過10年來首宗「摸貨」短炒個案。
消息指，君臨天下高層E室，實用面積約755方呎，兩房間隔，望內園景。原業主於10月底簽署臨約後隨即放盤，僅約1個月成功以確認人身份「摸貨」以1,860萬元易手，呎價約24,635元。
然而值得留意，由於銀行拒絕承造「摸貨」按揭，意味新買家需要一炮過「FULL PAY」1,860萬元入市。
原業主本計劃自用
據代理透露，原業主最初購入單位後計劃自用，惟眼見樓價短時間內回升，單位已有可觀利潤，故決定放售並再換面積較大單位；而是次亦為九龍站超過10年來首宗「摸貨」成交，非常罕見。
代理表示，九龍站豪宅在10月份《施政報告》出台及落實減息後，整體樓價回升約3%至5%，最大原因為政府放寬按揭成數，一來吸引更多購買力入市，二來亦為有資金周轉需要的業主提供多一個途徑套現，毋須再低價賣樓。
資料顯示，君臨天下位於九龍站柯士甸道西1號，2003年入伙，共有3座，提供1,122個單位。
「摸貨」是甚麼？
「摸貨」是指一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益，再轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。
「摸貨」例子：
假設炒家以500萬元購入一伙單位，在正式成交前該炒家手上並沒有樓契，不久後，炒家在成交期前以600萬元再轉售給另一買家，從中賺取50萬元差價。這個例子中，炒家便是以「確認人」身份轉售，相關單位則為俗稱「摸貨」。
買「摸貨」按揭單位或存風險？
若購買「摸貨」單位會否有風險？以上述例子而言，一個單位短時間內造價上升50萬元，銀行估價未必及時跟得上，變相承接「摸貨」單位的買家，未必能借足按揭成數。
而「摸貨」單位的成交期亦相對較長，銀行對樓市前景也未必如炒家般樂觀，加上政府積極杜絕炒樓活動，若銀行承造「摸貨」，變相助長炒風，銀行本身亦需擔心承受社會責任。