吳業坤搭巴士返屯門愛巢 途中肚痛FB直擊引大批網民留言 捱過三次陣痛 最後……

藝人吳業坤「坤哥」去年5月突然宣布與日本藝人濱口愛子拉埋天窗，其實他早於2020年中斥資518.3萬元購入屯門「OMA by the Sea」一個中高層開放式單位作為愛巢，該單位實用面積351方呎，呎價約14,766元。 住得大西北，尤其對屯門公路塞車情況已見怪不怪，故搭車前必定先去廁所，免得中途人有三急難以解決。「坤哥」周一(16日)晚上就遇到突發情況，不是屯門公路塞車，而是上了巴士後感到肚痛。他於社交媒體上發文自爆剛上巴士返屯門途中肚痛，於是一路直擊網上集氣，大批網民隨即留言拋出不同解決方案。

「坤哥」早於2020年中已擲518.3萬元購入屯門「OMA by the Sea」一個中高層開放式單位作為愛巢，單位實用面積351方呎。(資料圖片)

「坤哥」先貼出一張坐在巴士的相片，附文寫：「肚痛中🥹祝我可以順利返到屋企🥹幫忙集氣」，看到相片正處於尖沙咀柏麗大道，應該乘搭260X前往屯門。貼文一出，即引來大批網民留言，包括「加油」、「呢個moment唔好爆住」、「保持呼吸節奏，唔好急」、「頂住」。 「坤哥」持續報告身體狀況及行蹤，「就上三號幹線了」，再有不少搞笑留言出現，如「不要相信任何一個屁」、「不要集氣啊！集氣會谷出黎啊！」、「如果我現在我同你車，你仲可唔可以同我合照！」、「坤哥，你是公眾人物，就算痛到好似要生仔，都要頂住」、「下次帶定個膠袋行到最後排」、「借個酒塞比你」等。之後「坤哥」再貼相表示正前往屯門公路轉車站，並稱「剛剛捱過咗三次陣痛」、「成功過深井不過條路好登」、「屯公轉車站廁所乾唔乾淨？」、「一定唔可以聽慢歌，個人會放鬆」。