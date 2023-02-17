吸上車客｜KOKO ROSSO入場555萬 年輕人折扣最多12%

會德豐地產藍田KOKO ROSSO為今年新盤市場打響頭炮！該盤昨公布首張價單，涉88伙，以120天現金優惠付款計劃最高12%折扣計，折實價554.5萬元起，折實平均呎價17,973元。首批有18伙或約兩成單位折實售價低於600萬元，全屬一房單位。發展商向年輕客及首置客特設180天現金優惠付款計劃，最高折扣同為12%，代理認為對買家具有吸引力。

KOKO ROSSO首批包括18伙一房及70伙兩房，實用面積300至497方呎。扣除最高12%折扣，折實價554.5萬至898萬元，折實呎價17,158至19,090元。最低售價為第6座3樓J室，一房間隔，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，呎價18,483元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，明日將開放示範單位予公眾參觀，同時接受認購登記，目標月底前開售。

發展商為買家提供4種付款計劃，當中包括「120天現金優惠付款計劃」、「首置菁英180天現金優惠付款計劃」、「靈活輕鬆360天現金優惠付款計劃」，以及「建築期付款計劃」。當中，「首置菁英180天現金優惠付款計劃」特別為35歲以下或首次置業買家而設，最多可獲12%折扣優惠。

黃光耀稱，今期定價吸引，希望吸引年輕買家、小家庭及首次置業人士可趁機入市，直言「好難得係市區全數單位折實價均低於900萬元」，形容屬「市區爆數價」，期望透過今次推售可以帶動樓市，加強整體市場氣氛。他指，日後加推單位將有約10%加價空間，稍後或加推優質的海景單位。

折實平均呎價與第1期首批低一成

中原地產九龍董事劉瑛琳指，KOKO ROSSO折實價低於600萬元，切合年輕上車客需求；而同區一手供應向來短缺，區內二手屋苑麗港城及匯景花園樓齡均逾30年，積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信項目首批銷情報捷。

翻查資料，與項目第1期KOKO HILLS於2020年7月首推83伙的折實平均呎價19,995元相比，今期首批折實平均呎價低出約10%。同區對上一個新盤有保利置業(119)與尚嘉控股合作的油塘朗譽，去年11月首批128伙折實平均呎價17,938元，與KOKO ROSSO相若；參考鄰近二手屋苑如麗港城及匯景花園，上月成交實用呎價約1.2萬至1.3萬元。