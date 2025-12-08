吸金近235億 會德豐地產 年內賣樓突破2千伙 DOUBLE COAST III壓軸推售

黃光耀指，集團旗下多個項目成交理想，其中上月開售的灣仔現樓「SPRING GARDEN」累沽86伙，套現逾8億元，現僅餘2伙特色戶待售。另與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「SEASONS」系列年內售出724伙，套現45.8億元；第1期「SEASONS PLACE」近日獲批轉讓同意書，意味快將交樓。他透露，集團現正積極籌備港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目、古洞項目及九龍塘龍庭里超級豪宅等項目，將適時公布銷售推廣部署。

一手市場於今年明顯復甦，不少發展商新盤銷售成績亮麗。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握減息、樓市及股市暢旺機遇，今年迄今售出單位數目突破2,000伙，吸金近235億元。至於旗下啟德現樓「DOUBLE COAST III」上周六(6日)突擊開價，首推105伙，折實價419萬元起，折實呎價16,660元起，最快本周公布銷售安排。

至於「DOUBLE COAST III」首張價單涵蓋8伙開放式、42伙一房、31伙兩房及24伙三房，實用面積249至696方呎。提供最高12%折扣優惠，折實價419.1萬至1,589.3萬元，折實呎價16,660至22,835元，折實平均呎價約19,399元。

緹外3日沽2伙 套現逾4億

豪宅市場亦頻錄交投，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道現樓「緹外」3日內錄得2宗成交，共套現約4.17億元。其中昨日招標售出6座3樓B室分層大宅，實用面積4,332方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，連2個車位以2.25億元成交，呎價51,939元。另於上周五(5日)售出3座2樓A室分層大宅，實用面積4,483方呎，連1個車位以1.92億元成交，呎價42,828元。