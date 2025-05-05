呂宇健Ken Sir成功短炒荃灣中心速賺29% 再出手擲289萬買多間(有圖)｜二手市況

近期活躍於短炒買賣的投資者呂宇健(Ken Sir)最新成功以372萬元沽出荃灣中心一個高層單位，較今年2月份的買入價288萬元高84萬元或約29.2%，屬年內第二宗短炒獲利個案；他隨即再出手，擲289萬元購入荃灣中心一個低層單位。
市場消息指，荃灣中心18座低層D室，實用面積約329方呎。最初叫價299萬元，放盤僅1日即獲Ken Sir議價至289萬元閃電成交，呎價僅約8,784元。據悉，Ken Sir見單位屬優質山景戶，而且單位月租可達約1.2萬元，租金回報約5厘，有感「進可攻、退可守」，故即時議價購入上址。
至於原業主在2010年以140萬元購入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利149萬元，單位期內升值約1倍。
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近期第二宗短炒獲利個案
Ken Sir今年2月份買入荃灣中心一個高層單位，最新以372萬元易手，持貨約3個月帳面速賺84萬元或約29.2%。該成交單位為荃灣中心17座高層E室，實用面積約329方呎，原則一房間隔，成交價372萬元，呎價約11,307元。
Ken Sir於今年2月份以288萬元買入單位，完成交易後斥約40萬元將單位重新裝修，其後以370萬元放盤，最初有買家出價368萬元，之後再有買家出價372萬元，最終成功購入。據悉，單位雖落實賣出，但Ken Sir仍會為單位進行裝修。資料顯示，荃灣中心位於荃景圍荃景圍102號，1979年入伙，共有19座，提供4,516伙。
翻查資料，上述成交屬Ken Sir近期第二次短炒獲利個案，今年1月份他以「FULL PAY」形式斥297萬元購入荃灣荃德花園一個兩房單位，其後於3月份以359萬元沽出，持貨短短約兩個月帳面升值62萬元或21%；扣除交易成本、裝修等支出後，預計實賺約40萬元。呂宇健表示，今年目標動用1億元入市，暫時已用約5,000萬元，涉及11伙至12伙物業，涵蓋荃灣、九龍站、嘉湖山莊等，會繼續物色「低水樓」入市。