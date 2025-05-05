呂宇健Ken Sir成功短炒荃灣中心速賺29% 再出手擲289萬買多間(有圖)｜二手市況

近期活躍於短炒買賣的投資者呂宇健(Ken Sir)最新成功以372萬元沽出荃灣中心一個高層單位，較今年2月份的買入價288萬元高84萬元或約29.2%，屬年內第二宗短炒獲利個案；他隨即再出手，擲289萬元購入荃灣中心一個低層單位。

市場消息指，荃灣中心18座低層D室，實用面積約329方呎。最初叫價299萬元，放盤僅1日即獲Ken Sir議價至289萬元閃電成交，呎價僅約8,784元。據悉，Ken Sir見單位屬優質山景戶，而且單位月租可達約1.2萬元，租金回報約5厘，有感「進可攻、退可守」，故即時議價購入上址。