呂麗君大手買入4伙晉環全撻損手逾1400萬 大劉「豬頭炳」預言應驗｜新盤撻訂

華人置業(127)創辦人「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君(現名呂姵霖)於2021年豪擲逾1.4億元，大手買入4伙由路勁地產牽頭發展的黃竹坑港島南岸第1期「晉環」單位，惟被指投資失利，該批單位自去年底起已有3伙陸續出現撻訂，其中最後1伙亦於本月25日終止交易，料遭沒收約353.64萬元。同時全數撻訂單位料合共遭殺訂約1,404萬元。

至於呂麗君另外3伙撻訂單位早前均成功重售，較其買入價低約17%至20%。包括1B座40樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，上月中以2,820萬元重新售出，造價較其逾兩年半前的買入價3,501.3萬元，賣平近20%。另B座39樓A室及41樓A室，實用面積同為919方呎，三房間隔，原於2021年5月以3,483.9萬及3,518.8萬元售出，最新各以2,780萬及2,918萬元重售，重售價低出約17%及20%。當中1B座39樓A室由內地專才購入，享有「先免後徵」優惠，是次入市需繳付約118.15萬元的稅款，佔樓價約4.25%，較以前需繳付樓價15%的「辣稅」，涉及金額約417萬元，即慳接近300萬元的稅款。

華人置業創辦人「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君(現名呂姵霖) 於2021年豪擲逾1.4億元，大手買入4伙晉環單位, 自去年底起已有3伙陸續出現撻訂，最後1伙亦於本月25日終止交易，全數撻訂單位料合共遭殺訂約1,404萬元。(資料圖片)

晉環為去年新盤「撻訂王」

「大劉」在去年11月記者會上曾稱「人地有錢買晉環FULL PAY，佢唔係架，俾10%(首期)，另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢唔係架，冇腦架，咁點樣成交，以為好精其實蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。

據統計指，「晉環」屬去年新盤「撻訂王」，全年累計錄得32宗撻訂，且有近七成撻訂單位於去年第四季所錄得。