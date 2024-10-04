呎價跌穿萬元私樓成交頻現！港島老牌屋苑兩房低見380萬入場｜二手市況

減息後買家入市信心增強，睇樓氣氛好轉，惟面對業主議價空間收窄，加上新盤紛紛出擊搶客，二手交投仍見受壓，愈來愈多屋苑呎價更跌穿萬元水平，當中最矚目有港島老牌屋苑百福花園最新有兩房以380萬元沽出，呎價低見9,476元「新界價」水平。

【花都廣場兩房獲同區租客即睇即買】

粉嶺花都廣場設施配套齊全，吸引買家入市意欲。世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康表示，花都廣場2座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園景，室內裝修雅致。單位原叫價370萬元，放盤僅半小時，獲同區租客即睇即買，以358萬元承接，累減12萬元或約3.2%，呎價約9,676元。