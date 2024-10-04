呎價跌穿萬元私樓成交頻現！港島老牌屋苑兩房低見380萬入場｜二手市況

減息後買家入市信心增強，睇樓氣氛好轉，惟面對業主議價空間收窄，加上新盤紛紛出擊搶客，二手交投仍見受壓，愈來愈多屋苑呎價更跌穿萬元水平，當中最矚目有港島老牌屋苑百福花園最新有兩房以380萬元沽出，呎價低見9,476元「新界價」水平。
【花都廣場兩房獲同區租客即睇即買】
粉嶺花都廣場設施配套齊全，吸引買家入市意欲。世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康表示，花都廣場2座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園景，室內裝修雅致。單位原叫價370萬元，放盤僅半小時，獲同區租客即睇即買，以358萬元承接，累減12萬元或約3.2%，呎價約9,676元。
據了解，原業主於2011年購入上址，當時作價200萬元，持貨約13年，現轉售帳面獲利158萬元，物業期內升值約79%。
【百福花園再創最低入場費】
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，北角百福花園德福閣低層F室，實用面積約401方呎，兩房設計，望向西南開揚樓景。原開價420萬元放售，最終以380萬元沽出，累減40萬元或約9.5%，呎價低見約9,476元。
蔡嘉駿補充，原業主於2007年以172萬元購入上址，持貨約17年，現轉售帳面賺208萬元，物業期內升值約1.2倍。
【嘉湖山莊向南園景三房468萬易手】
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊翠湖居2座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，坐向南，享園景，交吉放盤。原叫價530萬元，日前以468萬元沽出，累減62萬元或約11.7%，呎價約8,540元。
原業主於2000年以143萬元買入單位，持貨約24年，現轉售帳面獲利325萬元，物業期內升值近2.3倍。
【慧景軒向南兩房減價40萬沽】
伍耀祖續稱，同區另一屋苑慧景軒3座高層B室，實用面積約544方呎，兩房間隔，向南，望遠樓景。原先開價550萬元，減價40萬元或約7.3%後，以510萬元易手，呎價約9,375元。
原業主於2013年以352.6萬元買入單位，持貨約11年，帳面賺157.4萬元或約44.6%離場。
【日出康城領凱四房950萬易主】
中原地產將軍澳廣場分行資深分區營業經理林國健說，將軍澳日出康城2C期領凱錄得本月首宗交投，單位為9座中低層RD室，實用面積約994方呎，採四房套房連儲物房間隔。單位坐向東方，望開揚翠綠山景，最新以950萬元易手，呎價約9,557元。
林國健續說，新買家見單位景觀開揚，造價合理，減息後即加快決定入市作新居。據了解，原業主於2014年以810萬元購入單位，持貨約10年，是次沽貨帳面獲利140萬元或約17.3%離場。
【日出康城領峯四房套15年升值43%】
利嘉閣地產將軍澳康城站分行A組高級市務經理林靖羲表示，將軍澳日出康城領峯6座高層LD室，實用面積約977方呎，採四房一套間隔，外望開揚山景。原開價920萬元放售，議價後以908萬元合理價成交，累減12萬元或約1.3%，呎價約9,294元。
林靖羲透露，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，見合適單位即聯絡代理安排睇樓。客人心儀單位面積寛敞，屋苑住客會所設施豐富，加上可經有蓋行人天橋前往港鐵康城站，周邊商舖及綠化空間足夠，遂拍板洽購。
據悉，原業主於2009年以約634.5萬元一手購入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利約273.5萬元，物業期內升值約43.1%。他補充，該屋苑現時有約388個單位放盤，最低入場費由約640萬元起。