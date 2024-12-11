呎價$7998 創新盤8年最低 屯門凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」

發展商以「震撼低價」促銷存貨，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」昨日(10日)以現樓形式推出70伙，折實價248萬入場，呎價7,998元起，料創新盤8年新低；折實平均呎價9,175元，較去年9月推出首批11,088元低約17%。同時新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」優惠，料最快下周開售。

「凱和山」新價單涵蓋4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積291至586方呎，扣除最高26%折扣及8%現金回贈後，折實價248萬至565.3萬元，折實呎價7,998至9,943元。入場單位為5座2樓J室開放式戶，面積291方呎，折實價約248萬元，呎價8,522元；呎價最平為3座2樓B室兩房，面積471方呎，折實價約376.7萬元，呎價7,998元。