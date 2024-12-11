呎價$7998 創新盤8年最低 屯門凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」

發展商以「震撼低價」促銷存貨，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」昨日(10日)以現樓形式推出70伙，折實價248萬入場，呎價7,998元起，料創新盤8年新低；折實平均呎價9,175元，較去年9月推出首批11,088元低約17%。同時新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」優惠，料最快下周開售。
「凱和山」新價單涵蓋4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積291至586方呎，扣除最高26%折扣及8%現金回贈後，折實價248萬至565.3萬元，折實呎價7,998至9,943元。入場單位為5座2樓J室開放式戶，面積291方呎，折實價約248萬元，呎價8,522元；呎價最平為3座2樓B室兩房，面積471方呎，折實價約376.7萬元，呎價7,998元。
項目是次新增「首18個月免息免供第一按揭貸款」優惠，最高可借80%，還款期最長25年，全期息率為P(現為6.125厘)加1.375厘。如買家不選用有關優惠，可享樓價8%現金回贈。
「甜頭價」重啟項目銷售
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳直言，今批單位呎價低見「7字頭」，屬近期新盤市場罕見，希望以「甜頭價」重啟項目銷售，並透露定價已參考同區樓盤。為配合現樓銷售，發展商新增兩個第3座全新連家具示範單位，包括10樓J室一房，面積384方呎；以及10樓F室兩房，面積499方呎，最快日內對外開放。
「凱和山」提供693伙，迄今累沽143伙，套現7.1億元。翻查資料，對上呎價最低新盤為同區豐連，於2016年7月推出首批138伙，當時折實呎價7,713元起，折實價197萬元起。