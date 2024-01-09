周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

新盤交投熱烈，綜合市場資訊，一手市場周一(8日)錄得12宗成交，其中九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」連沽2伙，包括2座23樓D9室，兩房連儲物室間隔，實用面積為402方呎，成交價725.3萬元，呎價約18,042元；另一成交單位為2座21樓A6室，一房間隔，實用面積為283方呎，成交價515.2萬元，呎價約18,204元。發展商指，項目本月至今共售出8伙，套現逾4,400萬元。
YOHO WEST兩房呎價1.2萬
新鴻基地產(016)旗下3盤錄得成交，共套現3285.43萬元。由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」繼上周末沽出5伙後，銷情繼續，昨日（8日）再售出2伙，其中3A座41樓A3室，兩房間隔，實用面積439方呎，以551.95萬元成交，呎價約12,573元，另一3B座40樓B11室，開放式間隔，實用面積266方呎，成交價377.02萬元，呎價約14,174元。
Wetland Seasons Bay標售逾千呎五房
新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第1期昨日標售WV6別墅地下B室，五房間隔，實用面積1,121方呎，連671方呎花園，以1,581.8萬元成交，呎價約14,111元。
University Hill兩房標售774萬
同系大埔白石角「University Hill」第2A期昨日招標售出1伙，單位為5A座1樓B6室，兩房間隔，實用面積為383方呎，連335方呎花園，成交價774.66萬元，呎價約20,226元。
另外，恒基地產(012)昨日亦取得不俗成績，旗下4個新盤均錄得成交，套現共4109.5萬元。