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地產
2024-01-09 12:15:50

周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

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周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

新盤交投熱烈，綜合市場資訊，一手市場周一(8)錄得12宗成交，其中九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」連沽2伙，包括223D9室，兩房連儲物室間隔，實用面積為402方呎，成交價725.3萬元，呎價約18,042元；另一成交單位為221A6室，一房間隔，實用面積為283方呎，成交價515.2萬元，呎價約18,204元。發展商指，項目本月至今共售出8伙，套現逾4,400萬元。

YOHO WEST兩房呎價1.2

新鴻基地產(016)旗下3盤錄得成交，共套現3285.43萬元。由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」繼上周末沽出5，銷情繼續，昨日（8日）再售出2伙，其中3A41A3室，兩房間隔，實用面積439方呎，以551.95萬元成交，呎價約12,573元，另一3B40B11室，開放式間隔，實用面積266方呎，成交價377.02萬元，呎價約14,174元。

周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

Wetland Seasons Bay標售WV6別墅地下B室，呎價約1.4萬元。（資料圖片）

Wetland Seasons Bay標售逾千呎五房

新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第1期昨日標售WV6別墅地下B室，五房間隔，實用面積1,121方呎，連671方呎花園，以1,581.8萬元成交，呎價約14,111元。

周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

University Hill5A座1樓B6呎價約2萬元。（資料圖片）

University Hill兩房標售774

同系大埔白石角「University Hill」第2A期昨日招標售出1伙，單位為5A1B6室，兩房間隔，實用面積為383方呎，連335方呎花園，成交價774.66萬元，呎價約20,226元。

另外，恒基地產(012)昨日亦取得不俗成績，旗4個新盤均錄得成交，套現共4109.5萬元。

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