周一新盤成交熱烈！海茵莊園連沽2伙 新地3盤吸金3285萬｜一手市況

新盤交投熱烈，綜合市場資訊，一手市場周一(8日)錄得12宗成交，其中九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」連沽2伙，包括2座23樓D9室，兩房連儲物室間隔，實用面積為402方呎，成交價725.3萬元，呎價約18,042元；另一成交單位為2座21樓A6室，一房間隔，實用面積為283方呎，成交價515.2萬元，呎價約18,204元。發展商指，項目本月至今共售出8伙，套現逾4,400萬元。