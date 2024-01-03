周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況

「THE HOLBORN」以招標形式售出一房平台特色戶，呎價約25,438元。(資料圖片)

新盤市場交投氣氛向好，綜合市場資訊，一手市場於昨日(2日)錄得約13宗成交，連續兩日處於雙位數水平，多個新盤錄得2024年首宗成交。恒基地產(012)旗下西灣河現樓「THE HOLBORN」，最新以招標售出B座3樓B1室，實用面積268方呎，連178方呎平台，一房間隔，成交價681.75萬元，呎價約25,438元，買家採用90日成交期付款計劃。

BAKER CIRCLE ． GREENWICH 天台戶造價創新高

同系紅磡新盤「BAKER CIRCLE」昨日連沽2伙，共吸金約2,722萬元，其中第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」以招標形式售出29樓A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，四房間隔，成交價1,908萬元，創整個項目新高，呎價約25,474元。

另第2期「必嘉坊．迎匯」26樓B室，實用面積378方呎，兩房間隔，以814.56萬元售出，呎價約21,548元。