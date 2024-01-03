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地產
2024-01-03 10:00:00

周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況

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周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況

「THE HOLBORN」以招標形式售出一房平台特色戶，呎價約25,438元。(資料圖片)

新盤市場交投氣氛向好，綜合市場資訊，一手市場於昨日(2)錄得約13宗成交，連續兩日處於雙位數水平，多個新盤錄得2024年首宗成交。恒基地產(012)旗下西灣河現樓「THE HOLBORN」，最新以招標售出B3B1室，實用面積268方呎，連178方呎平台，一房間隔，成交價681.75萬元，呎價約25,438元，買家採用90日成交期付款計劃。

BAKER CIRCLEGREENWICH天台戶造價創新高

同系紅磡新盤「BAKER CIRCLE」昨日連沽2伙，共吸金約2,722萬元，其中第3期「BAKER CIRCLEGREENWICH」以招標形式售出29A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，四房間隔，成交價1,908萬元，創整個項目新高，呎價約25,474元。

另第2期「必嘉坊．迎匯」26B室，實用面積378方呎，兩房間隔，以814.56萬元售出，呎價約21,548元。

周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況 周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況

維港滙今年開齋 三房呎售3.2

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」錄得今年首宗成交，單位為「維港滙III1A26A室，實用面積977方呎，三房間隔，成交價3,150萬元，呎價約32,242元。

意峰洋房5100萬沽 買家獲贈高爾夫球車

此外，由香港興業(480)發展的愉景灣洋房項目「意峰」自去年5月後再錄一手成交個案。據成交紀錄冊顯示，最新售出5號洋房，實用面積2,023方呎，連184方呎平台、3,033方呎花園及714方呎天台，以5,100萬元成交，呎價約25,210元，買家採用60日成交期。資料顯示，買家可獲發展商贈送一輛價值約200萬元的高爾夫球車，以及代繳從價印花稅，金額上限為樓價4.25%等。

周二新盤成交一覽！THE HOLBORN一房呎售2.54萬 意峰洋房5100萬沽買家獲贈高球車｜一手市況

「YOHO WEST」繼元旦連沽3伙後，昨日再售出2伙。(資料圖片)

YOHO WEST兩日賣出5

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」繼元旦連沽3伙後，昨日再售出2伙，其中2A17A8室，實用面積454方呎，兩房間隔，以549.7萬元成交，呎價約12,108元；另3B31B1室，實用面積547方呎，三房間隔，成交價713.3萬元，呎價約13,040元。

海茵莊園一房近584萬成交

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」昨日售出1座29樓B2室，實用面積321方呎，一房間隔，成交價583.8萬元，呎價約18,187元。

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