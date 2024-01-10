周二新盤成交即睇！HENLEY PARK錄今年首宗成交 維港1號兩房963萬沽｜一手市況

新盤交投氣氛向好，本周連續兩日錄得雙位數成交，綜合市場資訊，一手市場周二(9日)錄得16宗成交，較周一（8日）的12宗增加4宗或25%。由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」錄最高成交量，共沽4伙，套現約2602.64萬元。成交價最高單位為28樓B5室，一房間隔，實用面積308方呎，成交價671.89萬元，呎價約21,815元。

YOHO WEST 套現逾 1200 萬

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日（8日）沽出2伙，吸金1258.7萬元，包括3B座29樓B1室，三房間隔，實用面積547方呎，以705.14萬元成交，呎價約12,891元；另13B座43樓B7室，兩房間隔，實用面積441方呎，成交價553.56萬元，呎價約12,552元。