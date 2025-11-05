周五起收票 天璽．天2期 首推118伙 最平653萬

踏入11月，發展商展開年內最後一輪推盤攻勢。新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」，昨日公布第2期首張價單共118伙，扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。今日起開放現樓示範單位予公眾預約參觀，周五(10日)起收票，視乎收票反應公布銷售安排。 該盤首張價單涵蓋100伙一房及18伙兩房，實用面積297至482方呎。扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，折實價約653.53萬至1,507.51萬元，折實呎價約21,712至33,500元。入場單位為1座(Elite Zone)6樓B1室一房，實用面積301方呎，折實價約691.92萬元，呎價22,988元。

新地副董事總經理雷霆形容首張價單為「核心收藏價」，指項目擁獨特條件值得買家購入收藏，亦為集團年內壓軸推售樓盤。他稱，減息周期開始，相信今季樓市會持續價量齊升，旺市可延續到明年，現時樓價低而租金高，相信下年樓價升幅可跑贏租金升幅。 新地代理總經理胡致遠稱，單位定價參考項目第1期一、二手成交價，而第1期自7月起收樓後，不少二手成交價均錄得不俗升幅。 1期二手成交全獲利 「天璽．天」第1期去年9月首推182伙，提供最高13.5%折扣，折實價476.51萬元起，折實平均呎價19,668元，可見今期比去年第1期高開28.5%。

