周五重新銷售 瑧爾 全盤63伙最平491萬

因應大埔宏福苑上月底發生五級火災，部分全新盤宣布順延推售，發展商亦已重新公布銷售安排。其中原定上月28日開售的新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，最新落實周五(12日)以價單形式發售全盤63伙，折實價491.7萬元起，折實呎價19,284元起。該盤暫收逾2,200票，超額認購逾33倍，將於周四(11日)下午2時截票。
新世界表示，「瑧爾」入票者中不乏大手投資者，亦有超過一半為港漂人士。周五發售單位包括33伙一房、5伙兩房開放式廚房戶、19伙兩房梗廚戶，以及6伙特色單位，實用面積212至380方呎。扣除最高折扣20%後，單位折實價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。當中有60伙折實價低於900萬元，而一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。
據銷售安排顯示，銷售當日分4組揀樓，最先為新世界集團員工組別可購1至3伙。S組買家最少購買同一樓層之A、B及C單位，最多可購9伙。A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組時段買家可購1至2伙。
幸薈今日發售56伙
另原定於上月28日進行首輪價單銷售、由益兆集團及俊和合作的長沙灣現樓「幸薈」，則安排今日(9日)進行價單銷售53伙，實用面積177至309方呎，扣除最高12%折扣後，單位折實價288.3萬至606.5萬元，折實呎價14,928至22,000元。另推出3伙同日起招標，即共發售56伙。
WHITESAND COVE頂層戶2300萬沽
華懋集團旗下西貢白沙灣低密度豪宅新盤「WHITESAND COVE」昨日招標售出2座頂層5樓A室，實用面積1,078方呎，四房雙套房連工人套房設計，附336方呎天台，連車位以2,300萬元售出，呎價21,336元。據悉，買家為本地用家。