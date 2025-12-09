周五重新銷售 瑧爾 全盤63伙最平491萬

因應大埔宏福苑上月底發生五級火災，部分全新盤宣布順延推售，發展商亦已重新公布銷售安排。其中原定上月28日開售的新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，最新落實周五(12日)以價單形式發售全盤63伙，折實價491.7萬元起，折實呎價19,284元起。該盤暫收逾2,200票，超額認購逾33倍，將於周四(11日)下午2時截票。

新世界表示，「瑧爾」入票者中不乏大手投資者，亦有超過一半為港漂人士。周五發售單位包括33伙一房、5伙兩房開放式廚房戶、19伙兩房梗廚戶，以及6伙特色單位，實用面積212至380方呎。扣除最高折扣20%後，單位折實價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。當中有60伙折實價低於900萬元，而一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。