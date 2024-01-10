周六混戰｜新盤提速推貨 親海駅薈鳴加價

一手交投氣氛稍見回暖，發展商即加速去貨套現，周六有最少3個新盤推售共394伙。本港新盤「票王」長江實業集團(1113)油塘「親海駅」佔12伙，當中有單位提價約2%；嘉華國際(173)牽頭發展的啟德承豐道「啟德海灣」第1期則開賣217伙。今年頭炮全新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」更一連4日加推新價單，並敲定周六首輪發售165伙。

「親海駅」將於周六開售1伙一房及6伙三房，入場單位2B座17樓L室一房，實用面積258方呎，原定價495.2萬元，最新加2%至505.2萬元，扣除最高折扣後折實價414.3萬元，呎價16,058元；另招標發售1伙兩房連花園複式戶及4伙三房連天台戶，並享車位認購權。

長實營業部經理陳詠慈稱，為反映單位的價值，故決定將是次重售的一房戶售價提價約2%，亦積極考慮稍後將餘下三房戶售價上調。