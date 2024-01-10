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地產
2024-01-10 04:30:26
日報

周六混戰｜新盤提速推貨 親海駅薈鳴加價

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親海駅 滙都I

一手交投氣氛稍見回暖，發展商即加速去貨套現，周六有最少3個新盤推售共394伙。本港新盤「票王」長江實業集團(1113)油塘「親海駅」佔12伙，當中有單位提價約2%；嘉華國際(173)牽頭發展的啟德承豐道「啟德海灣」第1期則開賣217伙。今年頭炮全新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」更一連4日加推新價單，並敲定周六首輪發售165伙。

「親海駅」將於周六開售1伙一房及6伙三房，入場單位2B座17樓L室一房，實用面積258方呎，原定價495.2萬元，最新加2%至505.2萬元，扣除最高折扣後折實價414.3萬元，呎價16,058元；另招標發售1伙兩房連花園複式戶及4伙三房連天台戶，並享車位認購權。
長實營業部經理陳詠慈稱，為反映單位的價值，故決定將是次重售的一房戶售價提價約2%，亦積極考慮稍後將餘下三房戶售價上調。

薈鳴折實均呎1.9萬 高首批24%

「薈鳴」一連4日加推，共165伙已開價，佔全盤230伙近72%。昨加推的5號價單涉23伙，扣除最高30%折扣，折實價387.9萬至744.5萬元，折實呎價17,601至19,853元，折實平均呎價19,037元，與首批「有求必應價」的15,326元相比，已有約24%差距。執行董事程德韻稱，新價單涵蓋開放式至兩房中層至高層單位。周六首輪發售165伙，將於明日下午6時截票，買家可揀選最多2個指明住宅物業。

滙都加推63伙 半年賣平14%

另有新盤減價促銷，泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」昨加推3號價單共63伙，扣除最高14.5%折扣，折實價339.7萬元起，折實呎價10,288元起，折實平均呎價11,797元，較去年7月首張價單13,747元賣平約14%。今批有58伙屬景觀較優質的2座樓王單位，以及5伙位於3座三房單位。執行董事關堡林表示，該盤自去年7月推出迄今累售92伙，成交金額逾5.2億元，部署農曆新年前展開新一輪銷售。

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