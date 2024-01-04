周六生效｜雨後增限時折扣及優惠吸客 開放式戶折實價434萬起

發展商踏入新一年積極推出優惠促銷，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」新推多項優惠，當中有15伙增設新年限時折扣，買家於本月底前購入可獲12%或14%額外樓價折扣，最高可享18.5%至20.5%折扣，折實入場價434.46萬元，新優惠將於周六(6日)起生效。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，該15伙包括1伙開放式、6伙一房、7伙兩房及1伙三房，實用面積294至717方呎，折實價434.46萬至993.16萬元，呎價12,799至14,778元，折實平均呎價13,881元。入場單位為19樓S室，實用面積294方呎，開放式間隔，折實價434.46萬元，呎價14,778元。