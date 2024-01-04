周六生效｜雨後增限時折扣及優惠吸客 開放式戶折實價434萬起

發展商踏入新一年積極推出優惠促銷，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」新推多項優惠，當中有15伙增設新年限時折扣，買家於本月底前購入可獲12%或14%額外樓價折扣，最高可享18.5%至20.5%折扣，折實入場價434.46萬元，新優惠將於周六(6日)起生效。
星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，該15伙包括1伙開放式、6伙一房、7伙兩房及1伙三房，實用面積294至717方呎，折實價434.46萬至993.16萬元，呎價12,799至14,778元，折實平均呎價13,881元。入場單位為19樓S室，實用面積294方呎，開放式間隔，折實價434.46萬元，呎價14,778元。
陳文輝稱，市場整體物業成交量上升，可見樓市經已見底，加上市場預期息口回落，憧憬政府再推出刺激樓市措施，對今年樓市「信心爆棚」。他續稱，若銷情理想會考慮加推單位，惟不排除下調折扣優惠。
首設樓價及按揭利息保障
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目首度向買家增設「陽光安心」樓價保障，若樓價在買家入市後至今年12月期內下跌，可按指定公式計算獲樓價上限5%作保障金。另提供1%的「陽光安穩」按揭利息保障及1%陽光收租優惠。
星星地產市場推廣董事李平山補充，「雨後」大部分已出售的單位經已入伙，買家以自住為主，佔約九成。全盤迄今累售176伙，套現約10.5億元，平均成交呎價約15,080元。
薈鳴今開價 料推50伙
宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」將於今日公布首張價單，成為今年市場頭炮新盤，料涉最少50伙。執行董事程德韻稱，項目昨率先向傳媒開放以18樓A室及F室為藍本打造的無改動示範單位，A室為實用面積356方呎兩房，F室則為260方呎一房，預計本周末開放予公眾參觀。