周六發售｜YOHO WEST 再加推 首輪開賣350伙

「YOHO WEST」3號價單折實平均呎價12,437元，較2號價單11,633元高近7%；與首張價單10,888元相比更大幅高約14.2%。新地指，因新加推單位包括較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。整批單位折實價372.54萬至1,097.07萬元，折實呎價10,937至16,682元。

一手市場周末迎兩個全新盤開售，涉及380伙；其中新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨加推3號價單共170伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實平均呎價升至逾1.2萬元，同時敲定周六(12月2日)首輪發售350伙，將於周四下午2時截票。

該盤周六發售單位涵蓋一房至三房，折實價299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價10,000至16,701元。屆時將分A組及B組開售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明單位，B組買家則可購1伙至2伙單位。「YOHO WEST」迄今推出3張價單共613伙，現首輪只撥出約57%單位發售。消息指，項目迄今累收約1.2萬票，超額認購逾33倍。

由裕泰興發展的土瓜灣「城軒」昨日首推30伙，提供最高11%折扣優惠，折實價854.6萬至1,384.1萬元，折實呎價16,756至19,550元，折實平均呎價17,968元。裕泰興董事總經理羅秉業指，全數30伙將於周六公開發售，最低售價及呎價單位同為6樓A室，實用面積510方呎兩房。

裕泰興董事總經理羅秉晉稱，是次提供3款付款方法，另設「減辣印花稅優惠」，代買家繳付上限7.5%的從價印花稅。發展商員工若不經地產代理購入，則享3%額外折扣，即總折扣率達14%。

「城軒」位於美善同道6至10號，屬單幢式物業涉48伙，每層設2伙，戶型提供兩房及三房套，實用面積分別為510及708方呎。

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